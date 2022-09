Amici 22 è ufficialmente partito, ma sui maestri Emanuele Lo e Raimondo Todaro fioccano già le polemiche. A scatenare la rabbia dei fan del programma alcuni giudizi che non rispecchierebbero il reale valore dell’allievo. Per Amici quella di quest’anno sarà un’edizione completamente nuova. Domenica, prima del via, era arrivato il commento di Anna Pettinelli, una delle escluse del programma. Un messaggio che non lasciava spazio a interpretazioni. “Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre. E io farò parte per sempre di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi”.



E ancora: “In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo ai professori – e quando dico tutti, dico veramente tutti -, in bocca al lupo a Maria. Io vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci”. Tanti i messaggi arrivati in risposta al video, tra cui spicca quello di Sergio Friscia, comico ed amico di Anna. “Non sarà la stessa cosa senza di te. Nel bene e nel male, sei una donna con una grandissima personalità”.

Amici 22, critiche feroci su Emanuele Lo e Raimondo Todaro



Le new entry della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sono Arisa e Emanuel Lo. Per la celebre cantante si tratta di un ritorno dietro il banco dei professori: ha fatto parte del cast del talent show già nella stagione 2020/2021 e fu una delle sorprese più belle per il pubblico. Per questo Maria De Filippi avrebbe scelto lei che ha preso il posto di Anna Pettinelli. Anche per Emanuel Lo si tratta di un ritorno: il ballerino è il fidanzato della cantante Giorgia e partecipò nel 2016 in qualità di giudice di hip hop.



Emauele Lo che, insieme a Raimondo Todaro, l’ha fatta grossa. Colpa di un giudizio sul ballerino Ramon. Ramon (ballerino classico) ha scoperto che se la sua entrata se l’è meritata grazie ad un 8 della Celentano, Todaro e Lo gli hanno rifilato rispettivamente un 5 e un 4. Ed è subito andato all’attacco: “Non me lo aspettavo. Ero abbastazna convinto di essere tra i primi. La prima cosa che mi è venuta in mente ok non è nel loro stile la danza classica, poi comunque mi sono presentato con repertorio, questa cosa mi ha penalizzato”.



“Non rientra nel loro gusto e quindi è normale che loro scelgano più una persona che balli hip hop o latino. Non lo trovo molto professionale onestamente, ci devono essere delle motivazioni solide e intelligenti”. Opinione che sembra essere condivisa anche dai fan sul web che hanno sparato a zero.

