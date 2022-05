“Lascio la tv”. Amici 21, la decisione del giudice spiazza tutti. “Ho altri progetti”

Amici, la decisione del giudice è ormai presa. Un ruolo decisamente importante ricoperto nel corso dal telent show più gettonato d’Italia. Un poltroncina rossa quella di Amici sulla quale, tra qualche polemica e un complimento, Emanuele Filiberto sembra comunque sedere con molto disinvoltura. Ma nel corso di un’intervista rilasciata per Tv Mia, la verità è venuta a galla e il giudice ha deciso di dire come stanno le cose.

Emanuele Filiberto è decisamente abituato alla luce dei riflettori, tra ospitate e ruoli di un certo valore negli studi televisivi, il principe è approdato anche davanti alle telecamere di Amici. Un anno trascorso nel ruolo di giudice non sempre facile, ma comunque soddisfacente per Emanuele Filiberto. Nonostante questo, pare abbia preso una decisione definitiva.





Nel corso di un’intervista rilasciata per Tv Mia, Emanuele Filiberto ha ammesso senza troppi giri di parole: “Peccato che con Stash e Stefano ci dovremo salutare. Dopo Amici lascerò per un po’ la tv. Presto aprirò un ristorante a Dubai e dovrò andare ad occuparmene personalmente”. Decisione presa ma anche nuovi progetti lavorativi per il giudice di Amici.

Un percorso formativo all’interno della scuola di Amici, al di là dei ruoli ricoperti. Da un lato gli allievi, consapevoli di andare incontro alle sfide che potrebbero portare anche al rischio di qualche eliminazione lungo il tragitto. E dall’altro anche il ruol odei giudici, chiamati a valutare i talenti. Un imbarazzo iniziale che Emanuele Filiberto ha superato a pieni voti e che lo ha poi messo a proprio agio nel ruolo di giudice.

“All’inizio, lo ammetto, ero un po’ a disagio” spiega Emanuele Filiberto. E il pubblico di Amici ha potuto notare questo grande cambiamento. Il principe, puntata dopo puntata, ha dimostarto di sapersi mettere alla prova. E voi cosa pensate?

