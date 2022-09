Amici 22, scatta la rivolta contro Alessandra Celentano: la maestra di ballo vittima di un complotto da parte di Ramon e Federica. Ramon è ben noto alle cronache di Amici dopo che, durante la prima settimana, si era visto rifilare voti bassissimi da Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Voti che aveva così commentato: “Non me lo aspettavo. Ero abbastanza convinto di essere tra i primi. La prima cosa che mi è venuta in mente ok non è nel loro stile la danza classica, poi comunque mi sono presentato con repertorio, questa cosa mi ha penalizzato”.



“Non rientra nel loro gusto e quindi è normale che loro scelgano più una persona che balli hip hop o latino. Non lo trovo molto professionale onestamente, ci devono essere delle motivazioni solide e intelligenti”. Opinione che sembra essere condivisa anche dai fan sul web che hanno sparato a zero. Ora Ramon ha messo in piedi un piano per Federica che dovrà interpretare una coreografia sui tacchi e con un outfit decisamente molto scollaciato. La danzatrice dovrà rimanere, in estrema sintesi, con indosso un top stringato e un paio di pantaloncini molto corti. Un look, insomma, fin troppo provocante.

Amici 22, ‘rivolta’ contro Alessandra Celentano: la guida Ramon



Decisione che non sembra gradire. E qui è intervenuto Ramo. “Posso darti un consiglio però? Imparatela in ogni caso. Perché se succede il putiferio, tu le dici guarda io la faccio, ma non mi spoglio. Perché non ha senso, è un compito di ballo? Io se vuoi ballo, ma come voglio io. Ci sarà tutto un discorso fra Celentano e Emanuel Lo che parleranno solo del fisico”.



“Poi dopo Ludovica si alzerà dal banchetto, andrà dalla Celentano e le dice Se vuole io le faccio vedere il pezzo, perché io l’ho studiato lo stesso, ma lo faccio vestita così. Io non penso che se nella lettera ci fosse stato scritto Ti puoi vestire come vuoi te l’avrebbe fatta fare capito? Quindi tu da ragazza matura proponi e dici Io giustamente questo compito l’ho preso alla lettera perchè mi sembrava un compito corretto”.



E ancora: “Non mi sembrava corretto mettermi a nudo perché tanto è evidente che il mio fisico è questo. Se volete ve la faccio vedere lo stesso perché io l’ho lavorata da sola, però vestita così come sono ora. Si alza lo studio, totale.” Ludovica, alla fine, ha desistito decidendo di non preparare il compito in assoluto. Il piano di Ramon, dunque, è saltato.

