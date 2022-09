Giornata da dimenticare per Canale 5. La produzione di Amici 22 ha infatti commesso una gaffe clamorosa nel daytime del 28 settembre. I telespettatori sin da subito si sono accorti dell’errore e hanno inondato Twitter di numerosi commenti per denunciare la situazione. Dopo le tante lamentele, Mediaset è stata costretta a chiedere scusa con un messaggio ufficiale, diramato sullo stesso social network. Una disattenzione che è costata caro e chissà se saranno presi provvedimenti nei confronti degli autori dell’errore.

Ad Amici 22 si è registrata una gaffe inattesa sul daytime e le polemiche sono esplode improvvisamente. Intanto, giorni fa Alessandra Celentano ha ricevuto una lettera dall’allievo Ramon e poi lui le ha regalato delle mutande leopardate. Il giovane ha quindi donato dei boxer, esattamente un costume da bagno, e la donna ha gradito quel gesto scherzoso. E gli ha anche detto che avrebbe trovato poi la maglia che voleva. Un momento sicuramente divertente e spensierato per il pubblico.





Amici 22, gaffe nel daytime del 28 settembre: mandata puntata in replica

Incredibile quanto successo ad Amici 22. In un attimo gli utenti si sono accorti della gaffe nel daytime del 28 settembre, ma la produzione del talent show di Maria De Filippi non è riuscita subito a correre ai ripari e la puntata è andata in onda nonostante l’errore. Al termine della stessa, però, Mediaset ha voluto scrivere un messaggio su Twitter per sottolineare l’accaduto. E a tutti i telespettatori di Canale 5 sono state fatte delle scuse ufficiali. Ma inizialmente il pubblico ci era andato giù duro in maniera pesante.

Praticamente è stata mandata in onda una puntata, già precedentemente trasmessa, ovvero quella del 26 settembre scorso. E questi sono stati alcuni dei tweet scritti: “Non ci credo, hanno sbagliato”, “Ma perché stiamo rivedendo il daytime di lunedì?”, “Di nuovo questo?”, “Non mi dire che si sono sbagliati a mandare in onda il daytime”, “Ma c’è qualcuno di sveglio a Mediaset e alla Fascino?”. E infatti l’errore è stato poi confermato da Mediaset, che ha pubblicato un messaggio di scuse ufficiali.

Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i suoi telespettatori. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 28, 2022

Mediaset ha postato: “Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di Amici già trasmessa lunedì scorso. Canale 5 si scusa con i suoi telespettatori”. E sicuramente questo appuntamento sarà recuperato nei prossimi giorni o comunque pubblicato correttamente sul sito di Witty Tv per evitare di far perdere qualche dettaglio importante ai telespettatori.