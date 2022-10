“Ascoltami bene”. Amici 22, resa dei conti tra Alessandra Celentano e Ramon

Amici 22, faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Ramon dopo la lite durante la puntata di domenica. Tutto era nato dopo che la maestra era venuta a conoscenza del piano di Ramon sull’esibizione di Federica. Davanti alle accuse della Celentano di boicottare in qualche modo la sfida, Ramon aveva risposto secco: “Ludovica poteva farla tranquillamente. Siamo tutti prevenuti perché sappiamo come lei ragiona, lei pensa. Finché parliamo di danza classica posso sostenerla, ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è”.



“Purtroppo leggendo il compito, io sono sincero e non ho paura a dirlo, mi ha fatto pensare che volesse mettere a nudo Ludovica e farle fare una brutta figura. Ma penso che lo abbiamo pensato tutti quanti”. Dura la risposta di Alessandra: “Voi tuti siete prevenuti. Io e te non la pensiamo allo stesso modo e va bene. Deve superarla questa cosa, sennò venite qui per essere perfetti?”.

E oggi è andato in scena il secondo round. Durante il daytime la maestra è tornata sull’accaduto. “La cosa che a me ha lasciato basita e anche male, non lo nego, è che dalle tue parole ho capito che tu hai visto premeditazione, marcio dietro”. Parole alle quali Ramon ha replicato: “è stato un fraintendimento tra me e lei”. Il ballerino ha detto di non sentire distanza con la sua insegnante sulla danza né come persona.



Tanti commenti piovuti sui social, tra favorevoli e contrari. “Ramon ha detto ciò che tutti pensiamo della Celentano. Si può esser d’accordo o non, ma il suo pensiero nel corso degli anni è sempre stato molto chiaro e preciso. In tutto ciò, Ramon è davvero un ragazzo d’oro”. Ma c’è anche chi non ha gradito le sue uscite.



“La prossima volta però sapendo pure tu com’è la danza come lavoro, pensaci bene ad andare contro alla tua prof perché vuoi fare il genio della casa. Siete là per imparare e si impara facendo ogni prova anche difficile, se no stavate a casa”.

