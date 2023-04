Amici, eliminato Alessio Cavaliere, le reazioni. Prosegue il cammino del talent show di Maria De Filippi verso la conclusione di questa edizione che come sempre raccoglie consensi di critica e pubblico. La scorsa settimana abbiamo visto l’eliminazione di Samu che in questo periodo è al cinema con “Stranizza d’amuri”, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello con Samuele Segreto – il vero nome dell’ex Amici – e Gabriele Pizzurro. Anche nella serata di ieri, sabato 8 aprile gli affezionati al programma hanno dovuto salutare un allievo.

Nella sfida tra le squadre di Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa hanno vinto i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. E come anticipato dall’esperto Amedeo Venza ad uscire è stato il secondo. Ovviamente, oltre alle reazioni social del pubblico, ci sono state quelle, ben più sentite, di chi ha vissuto a stretto contatto questa entusiasmante avventura con il ballerino.

Alessio fuori, come l’ha presa Benedetta

Proprio i due ballerini, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, sono riusciti a creare un bel rapporto di solidarietà e amicizia all’interno dello show di Canale 5, ma il destino li ha messi uno di fronte all’altro. Queen Mary ha voluto donare ai due ragazzi delle parole sul fatto che molto spesso le amicizie che si creano ad Amici poi fuori non durano aggiungendo: “Ma in questo caso non mi sembra” . E la risposta di Alessio è stata: “No, io non lo perdo Matti”.

Anche Benedetta ha stretto un fortissimo legame con Alessio Cavaliere e infatti poco prima di sapere chi avrebbe dovuto abbandonare il programma ha dichiarato: “Alessio è una persona bellissima, capisce le altre persone, vede sempre il bello in ogni cosa, mette da parte i suoi momenti per darti quello che ti serve… è una parte importante del mio percorso, spero di essere stata una parte importante del suo“. Poi è arrivato il verdetto.

Dopo l’eliminazione di Alessio, in casetta i raggazzi hanno abbracciato l’allievo che dice addio ad Amici. “Ti voglio un bene…” ha detto tra i singhiozzi e le lacrime Mattia. “Io ti voglio bene fra’” gli ha risposto Alessio. Visibilmente scossa e dispiaciuta anche Benedetta, parte l’applauso di tutti gli altri e il ballerino dice: “Ciao casetta, ciao a tutti e… mi raccomando uaglio’ (alla napoletana, significa ragazzi, ndr)… è stato un onore… ciao ragazzi“. Un’altra eliminazione, un’altra storia che si chiude, ma solo per poter ricominciare in altri scenari…

