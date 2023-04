Si avvicina la puntata del Serale di Amici 22 condotto da Maria De Filippi. Dopo le registrazioni di giovedì 7 aprile sul web compaiono le anticipazioni rispetto a quello che vedrà il pubblico in tv. Intanto è emerso chi andrà al ballottaggio, ma Maria De Filippi tende a comunicare l’annuncio dell’eliminato in casetta per evitare ulteriori spoiler. Tutto è iniziato con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno dato il via alle danze, letteralmente.

Poi i tre giudici si sono sfidati, come al solito, per vedere chi comincerà. Maria fa sfidare Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio e partono a sfidarsi Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa. A vincere i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. Ad avere la peggio sono stati i due ballerini, ma solo uno è uscito dal programma. Si tratta di due volti molto amati dai fan del programma.

Amici 22, l’indiscrezione sull’eliminato: “È Alessio Cavaliere”

Tuttavia nelle ultime ore l’esperto di gossip e televisione Amedeo Venza ha fatto trapelare un’indiscrezione. Ad abbandonare la scuola dovrebbe essere Alessio Cavaliere: il ballerino di hip-hop avrebbe concluso il suo percorso ad Amici 22. Venza lo riporta tra le storie del suo profilo Instagram, come scrive il portale Gossip e Tv. Inoltre, dopo l’uscita delle anticipazioni, ci sono state anche molte fan curiose che hanno cominciato ad investigare su chi tra i due allievi di Raimondo Todaro è stato costretto a lasciare il programma. Alcuni hanno visto che Alessio ha iniziato a visualizzare dei messaggi tramite il suo profilo Instagram, facendo pensare che avesse ripreso in mano il suo cellulare.

Alessio Cavaliere è un ragazzo di 19 anni che si è diplomato in danza moderna, prediligendo l’hip hop o anche la break dance, che come si può notare spulciando il suo profilo Instagram sono gli stili da lui più ballati. La danza, però, fa parte della sua vita da sempre, dal momento che i suoi genitori sono anche loro dei ballerini. Ad Amici 22 è arrivato a due mesi dal Serale, ma ha sin da subito saputo conquistarsi la fiducia dei docenti.

Alessio si è già fatto vedere ad Amici. Era l’edizione 2021 e andò a sfidare Guido Sarnataro. In quell’occasione Veronica Peparini, che giudicava la sfida non preferì Alessio Cavaliere. Il ragazzo ha continuato a studiare ed allenarsi e ha ottenuto la rivincita in questa edizione. Si è ripresentato e ha convinto Raimondo Todaro che lo ha voluto nella sua squadra al Serale. Da quando è entrato ha ricevuto tantissimi complimenti, anche dai giudici esterni, ed è senza dubbio uno dei ballerini più forti del programma.