Giovedì 7 aprile si sono tenute le registrazioni della puntata di Amici 22 che andrà in onda domani sera. Come al solito è emerso chi andrà al ballottaggio tra i ragazzi, ma non chi dovrà abbandonare la scuola. Il motivo sempre lo stesso: Maria De Filippi annuncia i due ragazzi che rischiano, li manda in casetta e poi solo lì, in forma privata, annuncia chi dovrà abbandonare il programma tv. Prima di arrivarci però, dobbiamo capire che è stata una puntata solitamente intensa. Tutto è iniziato con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno dato il via alle danze, letteralmente.

Poi i tre giudici si sono sfidati, come al solito, per vedere chi comincerà. Maria fa sfidare Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio e partono a sfidarsi Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa. A vincere i primi. Poi si è partite con le sfide: La prima prova ha visto sfidarsi Angelina vs Mattia e ha vinto la cantante. Per seconda prova: Cricca contro Wax, ha vinto il secondo.

Amici 22, chi è stato eliminato sabato 8 aprile 2023

Terza prova: Angelina vs Cricca con Federica, hanno vinto i due cantanti. A questo punto è subentrata la squadra di Zerbi e Celentano. Angelina e Maddalena al ballottaggio, alla fine nella squadra è rimasto solo Cricca, che è un cantante. Poi si è tornato a sfidarsi: Maddalena vs Aaron, ha vinto il cantante. Con la seconda prova: Angelina vs Ramon, ha vinto la cantante.

QUI PER DIRVI CHE ANGELINA HA CANTATO QUESTA#amici22 • #Amicispoiler pic.twitter.com/vlY3Eud8PP — Ꮇ 🦔 / ndg lovebot 🫀 (@karevismysunn) April 6, 2023

E ancora con la terza prova: Cricca vs Isobel, ha vinto la ballerina. Al ballottaggio provvisorio ci sono finiti Mattia e Wax. Il cantante si è salvato subito e quindi Zenzola ha raggiunto Angelina e Alessio. E ancora: prima prova, guanto di sfida Aaron vs Wax, ha vinto il primo. Seconda prova: Wax vs Ramon, ha vinto il cantante. Terza prova: Federica vs Isobel, ha vinto la ballerina.

Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. Ad avere la peggio sono stati i due ballerini, ma solo uno è uscito dal programma. Si tratta di due volti molto amati dai fan del programma. È per questo che sono immediatamente iniziate delle polemiche assurde, quelle solite, sul programma di Amici e via discorrendo.

