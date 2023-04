Angelina Mango in lacrime. Il video della protagonista di Amici 22 che si sfoga in casetta, dopo la terza puntata del Serale, è stato mandato in onda nel daytime di lunedì 3 aprile 2023. Puntata che ha visto l’eliminazione di Samu.

Il ballerino è uscito tra la sorpresa di molti, anche di gran parte del pubblico da casa. Pochi si aspettavano la sua eliminazione, avvenuta dopo il ballottaggio con Wax. Ed è stato proprio quest’ultimo a raccogliere lo sfogo di Angelina Mango, che durante la notte è uscita dalla casetta ed è scoppiata in lacrime.

Angelina Mango in lacrime ad Amici 22

A Wax, cui si è legata molto nella scuola, Angelina Mango ha ammesso di aver vissuto molto male il ballottaggio tra lui e Samu, che come detto ha avuto la peggio: “Non mi fare più questi scherzi. Facciamo che questo vale come pesce d’aprile. Questo ballottaggio per me è stato il peggiore del mondo”.

“Un ballottaggio così non me lo aspettavo – ha continuato la figlia del compianto Mango – Perché sono molto legata ad entrambi. Più tu cantavi e più io piangevo. Anche l’esibizione di Samu non sono riuscita a vederla. Sono troppo giù per Samu e ho avuto paura per te. Poi ovvio che sono soddisfatta di com’è andata per me. Michele Bravi è stato davvero generoso con me, mi ha detto che potrei anche cantare in cinese“.

Angelina Mango non è stata la sola a rimanere sorpresa di questa uscita. Wax pensava che ad abbandonare la scuola sarebbe stato lui: “Per me lui è fortissimo e non pensavo sarebbe andata così. Io pensavo di uscire sono sincero ragazzi. Credevo che anche gli altri pensassero che io uscissi. Per me è uno dei ballerino più forti Samu, non me l’aspettavo proprio che uscisse lui“.