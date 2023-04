Il Serale di sabato primo aprile ha lasciato il segno nella scuola di Amici 22, l’eliminazione di Samu ha fatto (e sta facendo discutere) ma per lui è in arrivo una bella sorpresa. Ha ricevuto la notizia nelle ore successiva l’uscita della scuola e non è riuscito a trattenere le lacrime. Lacrime che hanno coinvolto anche gli spettatori perché Samu, forse più degli altri, ha saputo toccare i cuori. Un’assenza che si sentirà nella scuola, come scrive questo fan.



“Samu continuerà il suo splendido percorso. Il coraggio si prende dai sogni che restano, nonostante quelli che muoiono. Una stella semplicemente splende, non pensa a competere con la luce delle altre. Una scuola dovrebbe insegnare questo, a collaborare e non a competere. Anche un applauso a Mattia il coraggio di dire ciò che si pensa (e dire ciò che si pensa non vuol dire offendere o mortificare) al giorno d’oggi è quasi un talento”.

Amici 22, Samu ha ottenuto una borsa di studio a New York



Samu che suscitato critiche alla direzione, e ai giudici, di Amici 22: “Ma é normale tutto ciò? Un ragazzo talentuoso che viene eliminato solo perché l’ennesimo ragazzino senza voce, solo “personaggio” deve continuare ad andare avanti, no davvero amici continua con questi scivoloni, Mattia voce del popolo, un’ingiustizia unica”.



Per Samu però l’avventura ad Amici 22 è comunque un trampolino. Il ballerino ha ottenuto una borsa di studio di un anno dalla The Ailey School, una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. Il giovane attore e ballerino non riesce a trattenere le lacrime e ammette di essere veramente grato per questo. Samu, subito dopo l’eliminazione, ci ha tenuto a ringraziare tutti.



“Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni”. Parole che avevano commosso il pubblico. Una cosa è certa, Samu non sarà dimenticato tanto facilmente né dal pubblico di Amici 22 né dai suoi stessi compagni.