Amici 22, arrivano le prima parole di Samu dopo l’eliminazione. Un’eliminazione che non è stata gradita neppure tra i concorrenti. La puntata di ieri, sabato primo aprile, sarà ricordata non solo per la sfida finale tra Samu e Wax, ma anche per lo scontro tra Maddalena a Alessandra Celentano. “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie”, ha detto Maddalena. Secca la risposta della maestra.



“È il mio pensiero di Maddalena ballerina, siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”. Poi è stato il momento dell’annuncio con le considerazioni dei due ballerini in sfida. Il primo a parlare è stato Wax: “Non vedo una cosa negativa uscire, per niente. Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma”.

Amici 22, le prime parole di Samu dopo l’eliminazione



E ancora: “Penso che si sia aggiunto qualcosa in me, le cose che non andavano bene ora le gestisco meglio. Mi mancherà essere ascoltato, mi mancherà quando parlerai tu con me”. Poi è stata la volta di Samu, con gli occhi lucidi per l’emozione, ha confidato a Maria De Filippi: “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni”.



Parole che hanno commosso il pubblico. L’edizioni di Amici 22 comunque piace. Come, a Fanpage.it, ha raccontato Fabrizio Prolli: “Questa edizione del serale di Amici mi sta piacendo, il livello dei ballerini è tra i più alti degli ultimi anni. Non ricordo un livello simile dai tempi di Sebastian (Melo Taveira, ndr) e Andreas (Muller, ndr), nel 2016”.



“Sono molto, molto bravi. Certo, il mio serale preferito resta quello con Giuliano Peparini, più incentrato sulla spettacolarizzazione del numero. Ora è un format diverso, al centro c’è l’allievo, le sfide, però mi piace. Ti dirò, secondo me, i ballerini quest’anno sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi”.