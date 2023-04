Amici 22, il motivo sull’eliminazione di Samu. Sfida tra i due allievi, Samu e Max, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al momento del fatidico verdetto avvenuto davanti alle telecamere del talent show di Maria De Filippi: “Non vedo una cosa negativa uscire, per niente. Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma”, ha detto Max. Ma non è stato lui a dover lasciare la scuola: fuori il motivo dopo l’eliminazione di Samu.

L’eliminazione di Samu da Amici 22. Tanta tensione che ha nutrito fino all’ultimo i due allievi in sfida. Samu è apparso visibilmente commosso e non ha manifestato alcun rimpianto: “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni”. Poi però per l’allievo è arrivato il momento di lasciare la scuola più gettonata d’Italia.

Leggi anche: “Da oggi vieni con me”. Amici 22, notizia pazzesca per Samu: la telefonata dopo la puntata





L’eliminazione di Samu da Amici 22: i dubbi dei fan. Le ipotesi sull’uscita dell’allievo: “Altrimenti non si spiega…”

Dopo l’annuncio dell’eliminazione dell’allievo, sul web hanno iniziato a farsi largo alcune ipotesi sul motivo preciso che avrebbe portato Samu fuori dalla scuola dei giovani talenti. I dubbi sono sorti a distanza di poche ore dal fatidico verdetto, ovvero quando Samu sarebbe apparso in una diretta Instagram con Giuseppe Fiorello, occasione ghiotta che avrebbe dato modo al regista di Stranizza d’amuri di promuovere la pellicola, che vedrà come protagonista proprio l’ormai ex allievo di Amici 22: “Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale”, ha comunicato Beppe Fiorello ai fan.

“Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!”, sono state le parole di Beppe Fiorello che ha condiviso lo screenshot di una videochiamata con Samu. E dietro alla diretta Instagram alcuni utenti avrebbero trovato un nesso immediato con l’uscita di Samu dalla scuola. Secondo alcuni fan, infatti, l’ipotesi che Samu possa aver abbandonato Amici proprio per sponsorizzare il film è diventata sempre più plausibile: “Voglio continuare a pensare che samu sia fuori per la promozione del film perché altrimenti non si spiega“, ha fatto notare un fan del programma di Maria De Filippi.

Ma quindi l’hanno fatto uscire per sponsorizzare il film?#Amici22 pic.twitter.com/ITT9GNSXIQ — AMICI NEWS (@amicii_news) April 2, 2023

voglio continuare a pensare che samu sia fuori per la promozione del film perché altrimenti non si spiega #amici22 pic.twitter.com/i9WZkY9BwI — adoroinciuciare (@AngeloSavianoM1) April 2, 2023

a me sembra sempre più ovvio il fatto che sia uscito per il film #amici22 pic.twitter.com/wbKWCMoBBG — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 2, 2023

E ancora: “Questa eliminazione palesemente per promuovere il film è così scontato e palese. In condizioni normali Samu sarebbe uscito come minimo in semifinale“, sottolinea un altro utente. Una passione spiccata per la danza nel giovane talento, combattuto anche per quella del cinema: Samu avrebbe ammesso senza troppi giri di parole di non saper preferire l’una o l’altra dimensione artistica: “In realtà non vorrei mai scegliere. Voglio vivere di arte, fare quello che mi fa stare bene e di sicuro se fossi obbligato a scegliere, la danza è al primo posto perché è indescrivibile quello che dà, quello che sento quando ballo. Mi sento veramente di mettermi a nudo ed è una cosa bellissima. È il linguaggio dell’anima, lo sento. Però anche quel mondo di là è stupendo”, ha sottolineato l’ex allievo di Amici 22.