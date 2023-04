“Da oggi vieni con me”. Amici 22, notizia pazzesca per Samu: la telefonata dopo la puntata

Amici, dopo l’eliminazione per Samu arriva un’esperienza pazzesca. L’ultima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 1 aprile, ha visto non solo le emozionanti performance degli allievi e l’eliminazione di Samu, ma pure un duro scontro tra Maddalena e Alessandra Celentano: “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie” si è sfogata la ballerina. La maestra, che l’aveva accusata di essere “volgare e non sensuale” ha subito ribattuto.

“È il mio pensiero di Maddalena ballerina – le parole di Alessandra Celentano – siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”. Dopo l’eliminazione Samu ha espresso le sue emozioni: “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni”. E uno di questi si realizzerà prestissimo!

L’importante esperienza di Samu

Samu, il cui vero nome è Samuele Segreto, ha poi aggiunto: “Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le pa**e. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarle altre tutti. Ce lo meritiamo”. Ma per Samu il ballo non è l’unica passione della sua vita. Il giovane è infatti già apparso come attore in divers film e fiction Mediaset.

Recentemente Samu ha recitato insieme con Giuseppe Fiorello nel film “Stranizza d’amuri“. Qui il giovane interpreta un ragazzo che si innamora di un coetaneo dello stesso sesso. Proprio nelle ultime ore Beppe ha condiviso un post su Instagram in cui ha fatto un annuncio che riguarda proprio l’ex allievo di Amici.

“Vi annunciamo – ha spiegato Beppe Fiorello condividendo lo screenshot di una videochiamata con Samu – che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!”.

