Momenti di grande commozione ad Amici 22. Nella quarta puntata del serale hanno preso parte allo show alcune persone molto note a livello nazionale e reduci purtroppo da una gravissima perdita in famiglia. Hanno probabilmente voluto concedersi qualche momento di relax e anche divertimento, dopo aver sofferto tantissimo. Purtroppo il dolore non potrà mai finire per sempre, ma hanno ugualmente voluto fare qualcosa che potesse almeno farli svagare. E si sono goduti un bello spettacolo.

Infatti, ad Amici 22 li hanno osservati in studio nella quarta puntata del serale. Non parliamo quindi di un’ospitata ufficiale di Maria De Filippi, infatti non sarebbero intervenuti con dichiarazioni fatte sul palco. Intanto, per quanto concerne la competizione, verrà eliminato uno tra Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. Inoltre, il sito Novella 2000 ha anche scritto che c’è stato un evento suggestivo, ovvero un’esibizione del giudice Giuseppe Giofrè insieme all’insegnante Alessandra Celentano.

Amici 22, chi ha partecipato alla quarta puntata del serale

In attesa di scoprire chi uscirà ad Amici 22, è venuto fuori che nella quarta puntata del serale c’erano tra il pubblico delle persone speciali. Presumibilmente sono stati altri spettatori presenti sulle gradinate a rendersi conto dell’accaduto, che è diventato subito di dominio pubblico. Come detto precedentemente, hanno dovuto dire addio qualche mese fa ad un uomo amatissimo da tutti, che si è distinto in maniera straordinaria nell’ambito sportivo. Ma che ha dato anche grandi lezioni di vita.

Nel pubblico erano presenti alcuni familiari di Sinisa Mihajlovic, morto nei mesi scorsi. Non sono stati riferiti i nomi dei membri della sua famiglia, ma certamente si scoprirà qualcosa in più durante la messa in onda della puntata dell’8 aprile. L’ex allenatore e calciatore è morto a 53 anni il 16 dicembre scorso. Aveva lottato per tanto tempo contro una leucemia, poi l’aggravamento delle sue condizioni di salute e il ricovero alla clinica Paideia di Roma, dove purtroppo è sopraggiunto il suo decesso.

Intanto, abbiamo scoperto che i bookmaker danno per super favorita Angelina Mango come vincitrice del talent show. Alle sue spalle la ballerina Isobel, che tenterà di farle il sorpasso fino alla fine. Capiremo tra circa un mese se le previsioni saranno azzeccate.