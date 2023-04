C’è grandissima attesa per la nuova puntata di Amici 22. Intanto, però, è già uscito il nome del possibile vincitore del talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda il quarto appuntamento che sarà trasmesso sabato 8 aprile, sarà eliminato sicuramente un ballerino. Infatti, sono in ballottaggio Alessio Cavaliere e Matta Zenzola e solamente uno di loro resterà nella scuola e continuerà a sognare il successo. Intanto, però, si è scoperto chi potrebbe piazzarsi al primo posto in classifica.

Ad Amici 22 c’è un nome tra i favoriti assoluti. Infatti, il vincitore sembrerebbe già essere designato, anche se ovviamente bisognerà sempre aspettare la certezza. I telespettatori possono però già farsi un’idea, anche perché la notizia è arrivata da fonti molto affidabili. In particolare sono due i protagonisti della trasmissione Mediaset che si contenderanno fino alla fine il trionfo, salvo la presenza di qualche outsider che potrebbe sorprendere tutti e beffare questi due proprio sul gong.

Amici 22, fuori il nome del possibile vincitore

Tutto può ancora succedere ad Amici 22, infatti la finale arriverà tra circa 30 giorni. Ma il nome del vincitore, sebbene non possa certamente essere quello ufficiale, è già fuori. I bookmaker Scommessemania, Stanleybet e Planetwin365, come confermato dal sito Blogtivvu, hanno fatto le loro quotazioni e c’è una allieva al primo posto. Ma dietro di lei abbiamo una ballerina, che potrebbe darle fastidio, dato che il suo talento sta emergendo sempre più in queste ultime settimane.

Tra gli sfavoriti abbiamo Cricca e Federica, quotati addirittura rispettivamente a 12 e 9. A 7 troviamo Wax, mentre Aaron è tra 5,25 e 6,50. La favorita numero uno è la cantante Angelina Mango, figlia del compianto cantante, pagata tra 1,70 e 1,85. Subito dietro di lei c’è la ballerina Isobel, fra il 2,55 e il 2,75. Le due ragazze non dovrebbero avere comunque problemi a qualificarsi all’ultima puntata del serale, poi lì potrebbe nascere un’ultima sfida tra di loro per decretare il successore di Luigi Strangis.

Classe 2001, Angelina Mango ha tentato di approdare a Sanremo giovani l’anno scorso senza fortuna. Lei aveva solamente 13 anni quando ha perso il papà. La partecipazione ad Amici è stata il coronamento di un sogno, ma ora il desiderio più grande sarebbe quello di vincere il programma.