Alla fine ad Amici 22 sono riusciti a far perdere le staffe anche a Maria De Filippi. Chiaramente stiamo parlando dei professori, sono loro a creare le dinamiche peggiori all’interno del programma. I ragazzi in fondo, anche essendo giovani, sono estremamente rispettosi e grati, in genere, del programma. Chi invece sprezza sicurezza e porta sempre più in alto l’asticella del trash televisivo sono proprio coloro dai quali quei ragazzi dovrebbero imparare. Ma a parte le polemiche, quello che è successo durante l’ultima registrazione ha dato fastidio anche a Queen Mary, che di solito rimane sempre di parte alle polemiche.

Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Raimondo Todaro ha iniziato ad avere una discussione col giudice Michele Bravi e successivamente con alcuni alunni. Ed è proprio qui che Maria De Filippi ha deciso di intervenire. La conduttrice, da sempre neutrale nelle clamorose litigate del programma, stavolta ha deciso di prendere posizione e di farlo contro il prof di ballo.

Maria De Filippi alza la voce ad Amici 22: cosa è successo

Dal punto di vista di Maria, l’atteggiamento e le parole pesanti di Todaro andavano a sminuire troppo Maddalena, d’altro canto facevano passare Angelina Mango come la prima della classe. Un atteggiamento che non è andato giù alla padrona di casa che ha quindi bacchettato pesantemente il ballerino. Super Guida Tv scrive: “Sfida tra Zerbi Cele contro TodArisa. Vincono i primi. Si apre una super discussione tra Raimondo e Michele Bravi prima, poi tra Raimondo e gli allievi ed infine nella lite è entrata anche la De Filippi per scagliarsi contro Raimondo”.

PENSA ELIMINARE UNO TRA LORO DUE

IMMAGINA!!!!#amici22pic.twitter.com/zHax7q8EAL — Sofia Gucci 💔 (@_guantodisfiga_) April 6, 2023

E ancora: “Maria sottolinea che il discorso che lui stava facendo era un discorso da non fare perché sminuiva allievi come Maddalena e faceva passare Angelina per la prima della classe. Durante questa lite Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che ora è il momento di giocare di strategia”.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵



🔴 durante la discussione MARIA va contro TODARO, dicendo che il suo discorso era orrendo, in quanto sminuiva allievi come MADDY, facendo passare ANGELINA come la “prima della classe”, cosa che lei trova insopportabile 🔴#AMICI22 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 6, 2023

non lo ammetterete mai perché lo odiate mo todaro ha palesemente ragione. stanno facendo dei ballottaggi di merda giocando di strategia e non pensando per nulla ai ragazzi che dovrebbero essere la centralità del programma, che vorrebbero far passare come uno che premia il talento — ange (@ilsolenelbuio) April 6, 2023

arisa e todaro si sono rotti i maroni di stare zitti e vedere gli altri prof fare i loro giochini subduli per portare avanti le pippe E VA BENE COSI NON ASPETTAVO ALTRO pic.twitter.com/MhIikPBGqC — 𝐍𝐎𝐄; 𝘴𝘶𝘳𝘧 𝘵𝘳𝘪𝘱 𝘦𝘳𝘢 (@emifriendz) April 6, 2023

Conclude Super Guida tv: “Prima prova: guanto di sfida sull’estensione vocale tra Aaron contro Wax vince Aron, ma Wax ottiene molti complimenti. Si apre una discussione tra Zerbi e Arisa. Michele Bravi interviene nel dibattito e prende le difese di Wax. Seconda prova: Wax contro Ramon. Vince Wax che ha cantato Nuovo range. In una strofa ha detto: ‘Non sono un cantante, stono spesso’ in faccia a Zerbi. Terza prova: Federica contro Isobel e vince Isobel”.

