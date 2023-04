Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno passato la loro prima notte insieme; dopo sette lunghi mesi passati al chiuso dentro lo studio di Uomini e Donne la coppia ha iniziato a viversi fuori, lontano dalle telecamere. Un percorso, il loro, che è stato tra i più seguiti degli ultimi anni come dimostrano i picchi di ascolti che il programma ha registrato durante la puntata della scelta. Un percorso che ha quindi emozionato e coinvolto come, tra l’altro, dimostrano i tanti commenti piovuti sui social.



Scrive un’utente: “Ho seguito il trono di Lavinia dall’inizio e dalla prima litigata con Alessio mi son detta: “Sceglierà lui”. È vero Lavinia, ha gestito male il suo trono, è stata insicura e paranoica ma lo è stata solo con LUI, la persona che dall’inizio per lei ha fatto la differenza. Credo che al di fuori, lei sia veramente una persona tanto dolce e con tanto bisogno d’amore e sicurezze per questo Lavi, non potevi fare scelta migliore”.

Leggi anche: “Perché si lasceranno presto”. UeD, rivelazione choc su Alessio e Lavinia subito dopo la scelta





Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino prima notte insieme



E ancora: “Siete bellissimi. Lavinia di una purezza fragilità che ti tocca il cuore Alessio così sincero e stronzo al punto giusto così Uomo. ho amato il vostro percorso si tra alti e bassi ma in ogni caso traspariva complicità dai vostri occhi arrivava sempre la vostra passione e voglia di stare insieme ! vi auguro il meglio auguri ragazzi”. Il meglio per Lavinia e Alessio è ora viversi.



Che significa passare più tempo possibile insieme. Notti comprese. A proposito della prima Lavina e Alessio si sono mostrati ai fan lui in accappatoio e lei in pigiama. La notte per Alessio non è stata proprio tranquilla, per colpa di Lavinia: “Stanotte non riuscivo a dormire, così alle sette e mezza mi sono svegliata. Ho iniziato a saltare sul letto per svegliarlo”.



In mezzo a tanti commenti anche i loro: “Ho sempre sognato una favola e credo di averla trovata, sono molto felice”, ha detto Lavinia. “Sette mesi intensi, un viaggio incredibile – ha rivelato Alessio “il biondo” che ha aggiunto – Lavinia mi ha fatto arrabbiare, ma mi ha fatto stare anche molto bene. Di lei mi piace il suo carattere peperino e la sua ironia. Ci auguro una relazione bella e affiatata”.