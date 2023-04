Amici, scontro ‘a fuoco’ tra Arisa e Lorella Cuccarini. Le discussioni, anche veementi, tra insegnanti o tra questi e allievi, sono uno dei momenti ricorrenti del programma di Canale 5. Uno show, come tutti sapete bene, dove giovani talenti si sfidano in prove di ballo e canto. Alla fine ne resterà soltanto uno, come in Highlander per intenderci.

Ovviamente la scuola rappresenta un’opportunità di crescita importante per tutti i partecipanti, non solo per chi vince. Ormai siamo arrivati alle fasi finali e l’ansia e la tensione, le vibrazioni e l’adrenalina sono presenti a livelli altissimi. E si fanno sentire in tutti i partecipanti al talent show, compresa una Maria De Filippi reduce da quello che sappiamo. Stavolta sono state le due insegnanti a dar sfogo a quello che avevano dentro. E se ne sono sentite…

La sfida tra Cricca-Angelina e Federica è la scintilla dello scontro

È la sfida a colpi di canto del duetto composto da Cricca e Angelina contro Federica a generare la reazione fumantina di Arisa nei confronti di Lorella Cuccarini. I primi due danzano con “My heart will go on”, mentre la seconda interpreta il brano portato da Noemi a Sanremo 2012 “Sono solo parole”. Sono gli allievi di Lorella a vincere.

“Siamo sempre dispari – ha sottolineato Arisa, poi supportata da Raimondo Todaro – mi piacerebbe sentire un one to one. Mi piacerebbe fare Cricca contro Federica. L’hai fatto almeno 4-5 volte. Io ho la memoria corta, ma almeno un paio di volta hanno cantato insieme, noi l’abbiamo fatto una volta sola”. Lorella Cuccarini le ha risposto: “I duetti quando li lanci o non ti va mai o ti lamenti. Loro hanno due vocalità che si sposano bene insieme e se tu non pensi questo dei tue allievi è un problema tuo“.

Nella discussione è intervento anche Cricca che ha detto: “Mi hai sentito poco fa cantare contro Wax da solo”. Una risposta secca ad Arisa che ha replicato: “Senza Angelina tutte queste volte…”. Insomma la cantante ha accusato Lorella di ‘giocare sporco’. Chi ha ragione?

