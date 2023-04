Nella scorsa puntata di Amici 22 Alessio Cavaliere ha lasciato il programma per sempre, ma ora sono già uscite le voci sul prossimo eliminato dal serale. Si tratta precisamente di una sorta di ballottaggio tra due allievi, come anticipato dal sito Blastingnews. Tutto può ancora succedere, ma le notizie stanno andando sempre in una direzione e immaginare una verità differente appare al momento altamente improbabile. Maria De Filippi potrebbe quindi rivelare ad uno dei due in questione la news peggiore.

Siamo ormai arrivati al quinto appuntamento con Amici 22 e c’è fermento per scoprire chi sarà l’eliminato della prossima puntata del serale, che sarà in onda sabato 15 aprile su Canale 5. A piccoli passi la finale inizia ad avvicinarsi e quindi i concorrenti in gara stanno diminuendo sempre più. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di Angelina Mango ed Isobel come favorite numero uno alla vittoria, quindi possiamo subito dirvi come antipasto che le due studentesse non sono assolutamente a rischio eliminazione.

Amici 22, chi sarà l’eliminato della quinta puntata del serale

Blastingnews ha innanzitutto svelato che la puntata di Amici 22 sarà registrata giovedì 13 aprile. Quindi, al momento non possiamo darvi il nome ufficiale dell’eliminato dal serale ma i rumor sono sempre più forti e si stanno concentrando su due nomi in particolare. Parliamo di due cantanti, che sarebbero gli sfavoriti di questo nuovo appuntamento. E chissà se proprio loro non finiranno per sfidarsi per la permanenza nella scuola di Maria De Filippi. Vediamo insieme di chi stiamo parlando.

Ci sono due allievi che non sarebbero particolarmente apprezzati e che quindi potrebbero essere estromessi dal talent show di Canale 5. In primis avremmo a rischio il cantante Cricca, criticato più volte da Arisa ma gradito invece alla sua insegnante Lorella Cuccarini. A contendersi il posto nel programma con lui potrebbe essere Aaron. Non resta che pazientare ancora un paio di giorni, prima di comprendere esattamente chi abbandonerà per sempre la scuola. E non sono da escludere nemmeno delle sorprese.

Cricca, 19 anni, è originario di Riccione ma sin da bambino è stato in Australia, a Sydney. Oltre a cantare, è in grado di suonare il pianoforte e la chitarra. Anche Aaron è 19enne ed è nativo di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. La sua canzone Universale ha ottenuto circa 3 milioni di stream su Spotify.