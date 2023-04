La puntata di Amici 22 di sabato 8 aprile è destinata a lasciare degli strascichi, esempio ne è l’uscita di Raimondo Todaro sui social in cui lascia poco spazio a fraintendimenti. Nella puntata di sabato a dover lasciare la scuola è stato Alessio, decisione che non è andata giù al pubblico che sui social ha espresso tutto il suo disaccordo. Sono centinaia infatti i messaggi piovuti sulla pagina instagram ufficiale del programma. “E anche in questa puntata, Wax che è il più scarso di tutte le 22 edizioni di amici, il nulla totale, si è salvato”.



“Grazie a quei tre giudici super incompetenti, che hanno premiato uno che canta solo ed esclusivamente con l’auto tune. Mi meraviglio di Malgioglio e Michele Bravi. I ballerini che sono gli unici veri talenti di questa edizione, stanno uscendo uno dopo l’altro, a causa delle votazioni strampalate di quei tre personaggi”. In particolare Raimondo Todaro non aveva gradito il modo in cui il regolamento ha messo contro i suoi allievi.

Amici 22, Raimondo Todaro: l’eliminazione di Alessio brucia



A sfidarsi infatti erano stati Mattia e Alessio, messi uno davanti all’altro dal ‘pongo-regolamento’ del programma che continua a suscitare perplessità non solo nel pubblico, ma, a quanto pare, anche negli stessi professori. Todaro non lo dice apertamente ma sostiene infatti che questo tipo di regolamento vada rivisto e chi lo che non chieda a Maria De Filippi di intervenire. Ieri, intanto, con una frecciata neppure troppo velata, è tornato a ribadirlo sui social.



Raimondo Todaro, che sabato è stato protagonista di un’esibizione travolgente con Francesca Tocca, ha pubblicato una storia insieme ad Alessandro Siani, comico ospite proprio durante l’ultima puntata di “Amici”. Come didascalia della foto ha scritto: “è riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensato quanto sia bravo!”. Come dire: mi è servito lui per smaltire rabbia e delusione dopo quello che ho visto. Un verdetto, quindi, che non riesce ad accettare.



Lui come tanti fan. Tra i tanti post sulla pagina di Raimondo Todaro spunta questo: “Fare uscire Alessio è stata un’oscenità. Mi sarebbe dispiaciuto per Mattia, ma Alessio è impensabile! Abbiamo capito che in questa scuola si sta proteggendo Wax ed è palese, ce ne siamo accorti tutti, si vede dal cambiamento di opinione dei giudici , e da tante altre cose, ma salvare uno come Wax rispetto ad Alessio è portare avanti la maleducazione e anche il non riconoscere il talento . Una vergogna”.