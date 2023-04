Amici 22, la puntata del Serale di ieri è destinata a lasciare il segno: da una parte l’eliminazione di Federica, dall’altra le parole del giudice Giuseppe Giofrè per Maria De Filippi durante e subito dopo la puntata. L’uscita di Federica ha lasciato l’amare in bocca. A lasciare un messaggio anche il super esperto di gossip Amedeo Vanza, che scrive: “A me dispiace tanto per Federica! Quando (giovedì sera) ho saputo che usciva lei ho quasi esultato per il semplice fatto che a volte appariva un po’ sottotono rispetto ai suoi compagni”.



“Come se fosse una sconfitta per lei mettersi a confronto! Spero possa proseguire fuori la sua carriera!”. E ancora: “Mi aspettavo fosse diverso Amici quest’anno, migliore… pensavo ci fossero giudici competenti che sapessero riconoscere il talento… invece avete fatto uscire un Talento, e Cricca ancora li dentro”. “Federica è l’unica cosa che rimaneva dell’Amici VERO, non quello dei ballerini professionisti che si spacciano per alunni”.

Amici 22, da Giuseppe Giofrè messaggio a Maria De Filippi



E ancora: “Dei cantanti che hanno già contratti con le case discografiche che hanno bisogno di PR (vedi cricca, Angelina, etc). Noi ormai lo guardiamo perché siamo fedeli al programma, ma voi ve ne approfittate ogni anno di più. Ora se ne escono che i giudici mettono i voti per l’eliminazione ma quando mai??? Ripigliatevi”. A placare le polemiche il bellissimo gesto di Giuseppe Giofrè ad Amici 22.



Giofrè è intervenuto dopo l’esibizione che Wax ha dedicato a Maria De Filippi dicendo: : “Posso dire una cosa? Vorrei ringraziare Wax, perché hai detto delle cose che ho sempre voluto dire anche io a Maria e non ho mai avuto il coraggio. È vero, lo pensiamo tutti”. A quel punto la conduttrice, visibilmente commossa, si è alzata ed è corsa ad abbracciare dolcemente il giudice di Amici 22. Ma non è finita qui.



Giuseppe Giofrè ha dedicato un post a Maria De Filippi, affermando: “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere Maria e ti voglio un bene dell’anima”. Ed i commenti sono fioccati. “Quest’anno Maria ha scelto due ragazzi umili, bravi e sensibili come giudici. Li ha visti crescere entrambi e si vede che, oltre al rapporto professionale, c’è un rapporto di affetto, amicizia e stima reciproca”.