Chi è uscito durante l’ultima puntata di Amici 22? Giovedì scorso vi abbiamo detto che sarebbe uscito uno tra Federica e Ramon. Chi era presente alla registrazione della serata, era arrivato fino a quel punto: il ballottaggio finale tra i due. Poi i ragazzi si erano chiusi in casetta in attesa della voce fuori campo di Maria De Filippi. Alla fine la voce della padrona di casa è arrivata e chi ha visto la puntata sabato sera lo sa bene. Ma prima di andare a scoprire chi ha lasciato la scuola di Maria per sempre, ripercorriamo brevemente quello è capitato durante la serata di sabato 15 aprile 2023.

Tanto per cominciare c’è da dire che dopo aver affrontato le tre manche, alla fine della puntata sono stati tre gli allievi a rischiare l’esclusione: Federica, Ramon e Cricca. Naturalmente tutti e tre hanno dovuto fare la loro esibizione prima di scoprire chi sarebbe uscito. Poi c’è stato un momento poco prima della performance di Cricca, sin cui ha dovuto prendere la parola Maria De Filippi.

Chi è uscito durante l’ultima puntata di Amici 22

La conduttrice infatti ha notato un certo malessere da parte del cantante. A questo punto Maria ha detto al giovane: “Non c’è niente di male a piangere”. A quel punto il ragazzo si è calmato e ha cantato “Hold back the river” ma si è commosso durante l’esibizione. A quel punto Maria è tornata da lui e ha tentato di consolare Cricca, che, a quanto pare, ha avuto una settimana complessa. “È da una settimana che hai deciso che tu sei la mediocrità. Non è vero”, ha quindi detto la De Filippi.

A quel punto la presentatrice ha fermato tutto e ha mandato la pubblicità. Alla fine di tutto, quando Federica e Ramon sono arrivati in casetta, Maria è stata molto chiara e dopo qualche discorso ha fatto sapere che sarebbe stata Federica a lasciare la scuola di Amici 22. Ramon è salvo. Chiaramente subito dopo sui social come sempre, è partita l’ennesima bagarre di polemiche sul verdetto.

un talento del genere uscito nella quinta puntata nonostante ci sia gente scarsissima lì dentro non lo accetterò mai #amici22 pic.twitter.com/RY8AzWvOaG — shadow (@raffinatissimo_) April 15, 2023

Una cosa trita e ritrita negli ultimi tempi. In molti, sui social, sostengono che Federica fosse un elemento più valido di Cricca e che è stato un errore farla uscire. Non c’è stata una singola eliminazione che non ha generato polemiche. Chiaramente quelle più pesanti sono state le eliminazioni dei ballerini di hip-hop Alessio e Samu.

