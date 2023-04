Amici 22, caos tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Nella quinta puntata di Amici andata in onda ieri, sabato 15 aprile, il pubblico ha assistito ad uno scontro davvero inatteso tra i due giudici. Ormai il talent show di Maria De Filippi è giunto alla fase finale e c’è grande tensione nell’aria. I ragazzi sanno che si stanno giocando la possibilità di entrare nella storia del programma conquistando l’ambitissimo primo posto. Ovviamente il livello delle sfide è davvero molto alto.

Fin dal suo ingresso nello studio Cristiano Malgioglio ha fatto sapere a tutti di avere “tutti i pianeti contro“. Oroscopo o no il cantautore e paroliere siciliano ha confermato nel proseguio della serata di essere piuttosto elettrico tanto da essere protagonista con il collega Giuseppe Giofrè di una discussione davvero sopra le righe. Anche Maria De Filippi è dovuta intervenire, ma Malgioglio non ne ha voluto sapere. Andiamo a vedere cosa è successo.

Giuseppe Giofrè fa imbestialire Cristiano Malgioglio: “Ti denuncio”

Dopo una divertente esibizione di Isobel Giuseppe Giofrè ha chiesto a Maria De Filippi se Cristiano Malgioglio fosse permaloso. Poi ha preso il cellulare per far ascoltare a tutti un messaggio audio del cantautore. I due si sono lanciati spesso e volentieri delle frecciate nel corso di questa edizione di Amici 22, ma forse il ballerino non si aspettava la reazione di Malgioglio il quale è apparso davvero infastidito da quell’atteggiamento.

Cristiano Malgioglio è apparso subito decisamente contrario: “Ma questo è normale? Ma tu fai sentire un mio messaggio personale? Ma amore io ti denuncio e chiamo il mio legale”. Giuseppe Giofrè non ha sentito ragioni e ha fatto sentire l’audio comunque. Il paroliere parla di un episodio avvenuto in una precedente puntata, rimproverando il ballerino per non averlo invitato a ballare: “Ti sembra una cosa giusta questa? No, non lo è. Io non sono una ragazza di Pechino, che io amo, ma sono una ragazza fantastica. Ti avrei dato filo da torcere anche se non so ballare, il femore è a posto tranquillo”.

Dopodiché Cristiano Malgioglio ha sfidato Giuseppe Giofrè in un twist improvvisato. A giudicare è stato Michele Bravi che ha dato la sua preferenza al ballerino (e chi se lo sarebbe mai aspettato?). Malgioglio anche dopo la prova ha continuato a rimproverare Giofrè: “Io adesso devo avere paura a mandarti un messaggio“. Nella discussione sono intervenuti anche Maria De Filippi che ha detto che il messaggio fatto sentire era innocente. Poi Michele Bravi ha fatto notare anche a lui Cristiano non lo chiama mai… “Ma tu sei un angelo, lui è una iena” la risposta di Malgioglio. E lo spettacolo continua. Chissà se sta denuncia arriverà prima o poi…

