Amici 22, le prime parole di Federica Andreani dopo l’eliminazione e la protesta social. Anche per la cantante di 24 anni l’entusiasmante ed elettrizzante esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi campione di ascolti è terminata. La sconfitta per lei è arrivata dopo il ballottaggio con il ballerino Ramon Agnelli, 21enne milanese che ha perso la mamma a causa di una grave malattia. Ci sarà sicuramente modo e tempo per parlare di quest’ultimo, ma intanto andiamo a sentire le prime dichiarazioni di Federica.

Come sempre accade l’eliminata è stata intervistata da Witty Tv, la televisione web che segue da vicino le vicende degli allievi di Amici. Ebbene a conclusione di un percorso sicuramente formativo e di grande crescita, oltre che di apertura di opportunità di lavoro prima impensabili, Federica ha dedicato parole importanti sia all”avversario’ Ramon sia, ovviamente, sul suo cammino all’interno del programma.

Le commoventi parole di Federica dopo l’eliminazione da Amici 22

“Il ballottaggio con Ramon non era semplice, so quanto è bravo e forte – ha detto Federica a Witty Tv – Sinceramente non mi aspettavo minimamente di entrare, io venivo totalmente dal nulla, non avevo mai fatto niente, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting veramente per la possibilità di cantare, perché io cantavo solamente in camera mia”.

“È stata una sorpresa e dall’altra parte anche paura – prosegue la cantante – perché andavo incontro a qualcosa che non sapevo cosa fosse. Forse la cosa che mi ha aiutato è stata l’inconsapevolezza, mi faceva anche buttare nelle cose. Dicevo “Vengo dal fare la parrucchiera, quindi ogni giorno sono contenta perché sto facendo una cosa che è impossibile”. Ero già contenta ogni giorno”.

che merda totale. wax per esempio perché é ancora lì? — M (@monicasenzalac) April 15, 2023

Infine Federica Andreani sottolinea: “Ho avuto la possibilità di imparare tantissime cose, di conoscere professionisti, insegnanti di canto strepitosi, tutti, dalla redazione, alla produzione. Ho conosciuto veramente persone d’oro e sono contenta perché ho iniziato ad avere la consapevolezza di quello che sapevo fare e piano piano diventi anche più sicuro di te stesso. Ho trovato tante belle persone, tanti amici e penso che mi mancheranno tantissimo. Spero… voglio continuare a fare questo nella vita”. Nel frattempo sui social monta la protesta, in tanti non sono d’accordo con questo verdetto. E voi come la pensate?

