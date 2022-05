Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati. Alla fine il fatidico giorno è arrivato e i due hanno finalmente detto “sì”. È successo tutto sabato 28 maggio e naturalmente stanno iniziando a circolare delle foto di quel giorno. Tra l’altro, il primo scatto in assoluto è stato condiviso proprio dall’ex volto di Uomini e Donne over. Come ricorderete, il loro amore è proprio nato tra quelle mura, naturalmente sotto l’attenta visione di Maria De Filippi.

I fan più accaniti non possono dimenticare il loro meraviglioso colpo di fulmine negli studi di UeD (qui quando hanno raccontato delle nozze). Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati e per comprendere il loro amore, all’inizio, sono bastate loro poche settimane. Il sentimento provato da entrambe le parti, all’epoca, non era una sensazione passeggera, bensì un qualcosa di più profondo. E infatti hanno lasciato assieme il programma, iniziando a frequentarsi assiduamente a telecamere spente.





Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati: le prime foto delle nozze

Le cose sono andate bene, c’è da dirlo, con un amore che è andato crescendo giorno dopo giorno. Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati e i due erano bellissimi: lei ha scelto un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta dai toni rosa, bianco e lilla. Fabio ha invece scelto un abito scuro classico, preferendo il papillon alla cravatta. Naturalmente, sotto al post con cui la Ricci ha annunciato la lieta notizia, i fan sono impazziti di gioia e si sono congratulati con entrambi.

I due hanno scelto di sposarsi a Pescantina, comune di circa 17mila abitanti in provincia di Verona. Qualcuno ricorderà che si tratta del luogo dove vive Mantovani e che Isabella ha adorato fin dal primo giorno. Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati e per il loro giorno speciale hanno optato per una cerimonia intima.

La coppia ha invitato soltanto i familiari stretti e pochi amici. Naturalmente erano presenti anche i figli dell’ex cavaliere nati dalla perdente relazione, i quali hanno accolto con entusiasmo la relazione del padre con la Ricci. Quest’ultimi hanno un bellissimo rapporto con la nuova moglie del papà. Insomma, sembra tutto un sogno.

