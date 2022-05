Si torna a parlare del matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due, dopo la bella esperienza a Uomini e Donne, si stanno per promettere amore eterno. E a parlare di questo grandioso evento, è proprio la Ricci. L’ex dama infatti, in una nuova intervista su Nuovo Tv, ha lanciato qualche piccola freccia avvelenata ai suoi nemici. Isabella ci tiene a sottolineare che sarà sempre grata a Maria per averle permesso di vivere un sogno che le sembrava impossibile da realizzare.

E che è solo grazie al suo programma che ora sta succedendo tutto questo (leggi cosa le è successo in studio l’ultima volta). Per i due è una fortissima emozione, ma anche consapevolezza per loro scelta. Isabella Ricci ha poi confessato al magazine che da quando hanno lasciato insieme il programma, avrà dormito da sola “non più di cinque notti”. È per questo che la donna non crede si separeranno neanche la sera prima delle nozze, come da tradizione. “Non mica due trentenni”, dice l’ex dama del Trono Over.





Il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ecco chi sarà presente all’evento

Il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, verrà celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio. La donna ha dichiarato: “Lui avrebbe anche potuto anche andare all’altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato”. Poi si svela chi sarà presente al matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

L’ex dama decide di non fare nomi: “A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento”. Secondo i soliti beninformati, al matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani dovrebbe essere la presenza di Marcello Messina, ex conoscenza di Ida Platano e grande amico della Ricci.

Sicuramente non saranno invitati Gemma Galgani e Armando Incarnato. Tra l’altro, in una delle sue recenti interviste sul Magazine dedicato al programma, la storica dama torinese aveva già rivelato che se Isabella la invitasse al matrimonio, cosa per lei improbabile, da parte sua ci sarebbe un no.

