Uomini e Donne, Isabella Ricci attaccata da Armando Incarnato. La dama è stata a lungo tra le protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi. Sono storia i suoi scontri ad esempio con il cavaliere Biagio, in un’occasione Isabella minacciò di lasciare lo studio. Poi tutto rientrò. Per molto tempo, acerrima rivale di Gemma Galgani, Isabella è stata considerata la più raffinata del Trono Over. Poi, a dicembre 2021, ha deciso di lasciare lo studio insieme a Fabio Mantovani.

Ebbene, ora Isabella Ricci è rientrata annunciando di essere pronta alle nozze proprio con il cavaliere scelto a Uomini e Donne. Mano nella mano Isabella e Fabio hanno mostrato di fare sul serio. Anche i rispettivi familiari sono favorevoli al matrimonio, una cosa non del tutto scontata. Adesso, però, nonostante l’esito della sua scelta, Armando Inacarnato ha pesantemente attaccato la dama. A suo dire, infatti, il suo comportamento non sarebbe stato sincero e libero da interessi al di là dell’amore.





UeD, Armando Incarnato è una furia con Isabella Ricci

Armando Incarnato ha criticato Isabella Ricci: “Io resto della mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità, che poi abbia trovato l’amore è stata molto fortunata, quando uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male di tutti, di Gianni, di Gemma, di me. È stata fortunata a trovare un uomo come lui”. Poi ha pure aggiunto: “Hai detto che il programma è finto, che ci fai qua dentro? Hai sputato nel piatto che ti ha dato visibilità”.

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 16 maggio, Fabio Mantovani dopo l’annuncio a UeD ha spiegato: “L’idea era partita il 20 di novembre in una cena le avevo chiesto se voleva sposarmi, le ho dato tempo fino a Natale, si è presa un’altra settimana, abbiamo deciso di muoverci e vivere almeno sei mesi all’anno fuori dall’Italia, l’ho portata a Dubai la prima volta. Sembra che sia felice”. Poi Maria ha chiesto: “Vi sposate?”. E Isabella Ricci: “Stiamo vivendo un periodo bellissimo, ho trovato una famiglia affettuosa, fatta da lui e i suoi figli, al giorno del matrimonio non penso, non riesco ancora a figurarmelo vestito, ci penserò il giorno che sarà”.

Poi la dama ha risposto alle critiche di Armando Incarnato: “A me spiace che in un momento felice quelli che stanno qui intorno non gioiscono con noi, l’obiettivo di questo programma è quello di creare coppie, sono stata tantissimo criticata da molti personaggi”. Poi è intervento Fabio: “Quando sentivo parlare della sponsorizzazione dei vestiti, mi sono trovato a essere un po’ in imbarazzo con lei, quando diceva questo abito l’ho comprato io era vero”. E Armando è tornato all’attacco: “Ho capito che vuoi difendere la tua futura moglie, però fino a un certo punto”. E niente, proprio non riesce a gioire eh…

