Isabella Ricci di nuovo a UeD. Clamoroso, l’ex dama torna in studio. E con un annuncio bomba

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, il lieto annuncio a UeD. Una coppia che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e oggi finalmente la notizia in cui molti speravano già da tempo. La coppia del trono over prossima al grande salto da compiere insieme. Tornati in trasmissione lo hanno confermato davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

Ebbene si, le nozze sono ormai una realtà. Ad annunciarlo i promessi sposi, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, dopo aver fatto il loro ingresso nello studio di Maria De Filippi mano nella mano. matrimonio. Come già accennato nel corso di un’intervista, Isabella Ricci è davvero sicura di aver trovato la sua l’altra metà della mela con Fabio.





Dopo la scelta di abbadonare lo studio di UeD, Isabella e Fabio hanno dunque proseguito a mettere altri tasselli alla loro conoscenza, al punto da consolidare i propri sentimenti e mirare dritti alla condivisione di una vita piena di gioie e amore. Una decisione, quella delle nozze, che pare essere accolta anche dai rispettivi familiari.

Ed affettivamente non poteva che andare così alla luce di quanto affermato dall’ex dama, che ha sottolineato in più occasioni di aver conosciuto i figli di Fabio e di aver ricevuto da subito un grande e sincero affetto.

“Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”, le parole di Isabella Ricci.

