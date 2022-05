“Ma che hai fatto?”. Karina Cascella, pioggia di insulti sotto le nuove foto in costume

Pesanti insulti per Karina Cascella, che non si aspettava proprio di dover fare i conti con questa situazione. Nel mirino è finito il suo fisico e allora l’ex opinionista televisiva ha deciso di rompere il silenzio e con una foto eloquente ha voluto rispondere per le rime ai cosiddetti hater, ovvero gli odiatori della rete. Non è la prima vip che finisce sotto accusa per lo stato di forma, ma lei non ha mai avuto peli sulla lingua e anche stavolta ha dimostrato di avere un carattere decisamente molto forte.

Prima di riferirvi tutto sulle critiche sul fisico ricevute da Karina Cascella, vi ricordiamo che lei era intervenuta recentemente su ‘Uomini e Donne’ e Ida Platano: “Ida per carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai. Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”, aveva concluso la donna.





Karina Cascella insultata per il suo fisico: la sua reazione

E nelle ultime ore Karina Cascella ha replicato a tono sui social network con una foto, che ha messo proprio in mostra il suo fisico. E molto dirette sono state le sue parole: “Vorrei dire giusto un paio di cose, perché è davvero imbarazzante dover stare qui nel 2022 e sentirsi dire, “sei grassa”, “hai messo su del kg”, “ti trovo pienotta”. Sapete la verità dove sta? Ve lo dico io. Sta nella finzione. Lo so è un paradosso ma è così. Perché se io avessi pubblicato una foto che mi ritraeva molto magra, sarei stata accusata di essere un cattivo esempio per le ragazzine”.

Inoltre, Karina Cascella ha aggiunto nel suo post Instagram: “Ma c’è anche chi finge di voler vedere la normalità, perché altrimenti messaggi di questo tipo non esisterebbero. Sei magra e sei malata. Sei più “piena” e sei grassa. Sei curvy e sei troppo grassa. Come vi dicevo nelle storie, messaggi di questo tipo ad una come me, fanno il solletico, ma ad una donna o ragazza più fragile, fanno male e anche tanto. Viviamo in un’epoca di realtà completamente distorta, dove si rincorre la perfezione ad ogni costo, dove si fa a gara per chi mangia meno, tutto questo è stupido e non è sano”.

E per concludere Karina Cascella ha postato ancora: “La vita vera è un’altra! E soprattutto non sappiamo mai chi abbiamo di fronte e che battaglia stia combattendo. Nella mia ho deciso di ridere in faccia a tutti coloro che pensano di potermi dire cosa fare e come essere. Fatelo anche voi ragazze. Ridetegli in faccia!

Il vostro sorriso sarà la vostra arma vincente, che spiazzerà chi invece aveva intenzione di ferirvi. Ciao donne cattive. E mi raccomando poi pubblicate sui vostri profili messaggi pro donne, potere alle donne e tutte quelle cazzate lì giusto per fare le paladine del nulla…anche perché quando si tratta di fare i fatti, siete le prime che offendono”.

