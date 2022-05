UeD, Armando Incarnato su tutte le furie. Scoppia il caos nello studio televisivo di Maria De Filippi. Finisce sotto la luce dei riflettori non solo Armando Incarnato ma anche il collega dopo quelle precise parole. Napoli ‘contro’ Salerno, se così si può dire, date le rispettive origini dei protagonisti dell’acceso scontro avvenuto in diretta tv.

UeD, scoppia il caos tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Insomma, pare che i due cavalieri non si siano trattenuti davanti alle telecamere di UeD, manifestando non pochi dissapor per una frase incriminata: “Per fortuna non sono napoletano“. Ma ecco nel dettaglio perché è scoppiato il caos nello studio di UeD.





Sarebbe stato Alessandro Vicinanza nello studio di UeD a pronunciare la frase del dissapore, facendo sollevare la reazione di Armando Incarnato, da anni e anni volto fisso del trono Over di Uomini e Donne. Tutto avrebbe avuto inizio dalla difesa del cavaliere nei riguardi di Melissa con cui Vicinanza avrebbe interrotto la conoscenza.

“Quando io mi divertivo a fare cene spettacolo con amici, ero single. Quando vieni a Uomini e Donne e continui a fare quella vita, ti rapporti con una donna ma che puoi darle? Una serata?”, ha affermato Incarnato e Tina Cipollari ha aggiunto la sua: “Il tuo vero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di Napoli“, ha affermato l’opinionista di Maria De Filippi senza giri di parole.

“Lui non è di Napoli, è di Salerno“, ha replicato Armando Incarnato così Alessandro, senza farsi sentire dal pubblico, ha esclamato: “Per fortuna“. La risposta di Incarnato è stata immediata: “Ma perché che hai da dire su Napoli? Ma senti che dici? Sei un cafone“. Armando Incarnato su tutte le furie, mai visto così. Alessandro Vicinanza chiederà un chiarimento?

