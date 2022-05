Riccardo Guarnieri, fuori da Uomini e Donne beccato con una ragazza. Sì, è proprio così, c’è una grossa novità nella vita dell’ex di Ida Platano. A pizzicarlo è stato qualcuno che si trovava proprio in quei minuti sulla stessa strada del cavaliere del dating show. Immediatamente è stata fatta una segnalazione ad Amedeo Venza, che ha pubblicato la foto che lo ‘incastra’ in una sua storia social. E ora c’è davvero tanta curiosità per capire se lui vorrà uscire allo scoperto nelle prossime ore.

Ma Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sta vivendo anche momenti difficili per la sua esperienza nel programma. “Ida e Riccardo show. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”. E su di lui anche l’ex dama Marika Geraci ha rotto il silenzio con una diretta su Instagram. E’ un manipolatore narcisista. Se io fossi psichiatra, per me è un narcisista patologico che ha bisogno di aiuto“, ha aggiunto, per poi concludere: ““Assurdo ricaderci così, un amore malato e a favore di telecamere”.





Riccardo Guarnieri, fuori da Uomini e Donne avvistato con una ragazza

Riccardo Guarnieri, all’esterno della trasmissione Uomini e Donne, è stato pizzicato da qualche telespettatore mentre si stava godendo una bellissima serata in Puglia e anche in dolce compagnia. La foto ha subito fatto il giro della rete e non si sta facendo altro che parlare di lui e questa donna. Chissà come la prenderà Ida Platano, quando vedrà questa immagine dell’ex partner. Ora è partito il toto-nomi, ma intanto andiamo a vedere come è fatta questa ragazza che era con Riccardo.

Questo quanto scritto dall’utente: “Riccardo a Bari con una ragazza, ma non so chi sia”. E Amedeo Venza ha commentato: “Non ha perso tempo…mamma mia, a sto punto ha ragione (forse) Ida”. Nessuno è riuscito ancora a scoprire il nome della ragazza, che è uscita insieme a Riccardo Guarnieri nel capoluogo pugliese. Dalla foto si può evincere che si tratta di una giovane dai capelli mori. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità in tal senso, visto che è stato beccato sul fatto.

E su Ida e Riccardo è intervenuta pure Ursula Bennardo: “Purtroppo l’amore non basta. Ci sono problemi caratteriali, di comunicazione e comportamentali che mai potranno capirsi, perché sono opposti. Siamo persone molto diverse, lei parte a mille…Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte”.

