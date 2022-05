Riccardo Guarnieri, l’attacco viene fuori da UeD. Di recente nello studio televisivo di Maria De Filippi i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Continuano gli scontri tra il cavaliere e la dama Ida Platano ma a esprimere il suo punto di vista è stata un’ec corteggiatrice.

Riccardo Guarnieri, continuano gli attacchi nei riguardi del cavaliere. Di recente alcuni utenti hanno detto qualcosa in merito alle vicende che hanno tirato in ballo ancora una volta il rapporto con Ida Platano: “La tarantella di Ida e Riccardo, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. (Riccardo Guarnieri, la confessione).





E ancora attacchi per la coppia più discussa di UeD: “Ida e Riccardo show. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”. E su Riccardo Guarnieri anche l’ex dama Marika Geraci ha rotto il silenzio con una diretta su Instagram.

“E’ un manipolatore narcisista. Se io fossi psichiatra, per me è un narcisista patologico che ha bisogno di aiuto“, ha detto Marika, poi considerazioni anche su Ida Platano: “Non credo si possa fingere fino a questo punto”. E ancora: “Assurdo ricaderci così, un amore malato e a favore di telecamere”.

“Ha un ego molto smisurato, penso che lui ami più se stesso che quanto possa riuscire ad amare una donna”. Non solo Marika ma anche il fidanzato Diego Ceccucci ha espresso la sua sulla situazione: “A me è dispiaciuto tanto che lei stava in questa condizione, non me lo aspettavo”.

“Un sacco di calci in c**o”. Tina Cipollari, il volto di UeD non la perdona per quello che ha fatto