A Uomini e Donne tiene sempre banco il rapporto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere tarantino è tornato di recente nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e ha sconvolto gli equilibri soprattutto di Ida Platano con cui in passato c’è stata una relazione. La dama bresciana sembra molto presa, tuttavia Riccardo Guarnieri continua ad avere un atteggiamento ondivago. In molti sperano in un definitivo riavvicinamento, ma non si intravede all’orizzonte.

Anche se nella puntata della sfilata dei cavalieri, Riccardo Guarnieri ha regalato un mazzo di rose rosse a Ida Platano che è sembrata piuttosto imbarazzata dal gesto del cavaliere. Poi ha invitato la dama a ballare insieme una romantica canzone e lei aveva accettato. Una situazione che sembrava presagire un lieto fine invece la situazione si è di nuovo capovolta. Riccardo Guarnieri ha raccontato cosa è successo durante l’ultima esterna.





“La cena è andata bene, sono i giorni a seguire. Ho preferito interrompere, non la sento da tre giorni forse circa. Sembra di aver ripreso da dove abbiamo lasciato, ti ho detto viviamoci il momento, non ci sto più in queste discussioni, invece di viverti il momento stavi lì a puntare il dito”. Insomma si prosegue con continue discussioni tra i due. Nel frattempo Riccardo Guarnieri ha parlato a Uomini e Donne Magazine e ha rivelato il motivo per cui per lui è difficile lasciarsi andare. Il tutto è da ricercare nella separazione tra i suoi genitori: “Credo che il mio essere complicato in amore derivi da quell’esperienza. Non è bello sentire i genitori discutere”.

Riccardo Guarnieri, parlando della sua famiglia, che adora, e delle poche ex che ha portato a conoscere la sua amata mamma, ha riacceso con una frase le speranze dei fan che lo vorrebbero di nuovo insieme alla dama Ida Platano: il cavaliere ha detto che “penso ancora che sia quella giusta per me” e che la considera, oltre a una donna straordinaria, anche una mamma insuperabile. È sicuro che sia quella giusta, ma purtroppo c’è un problema che sembra sempre più insormontabile anno dopo anno e puntata dopo puntata: i due non riescono a capirsi e a comunicare senza tirar fuori cose che dovrebbero essere ormai morte e sepolte.

Infine Riccardo Guarnieri ha parlato del rapporto con sua mamma. E non comprende il motivo per cui un figlio che vuole molto bene a sua madre, che vive con lei, venga definito un “mammone”. È quello che si chiede il cavaliere di Uomini e Donne parlando appunto del forte legame che lo lega, appunto, alla madre, e gli dispiace che questo rapporto venga a volte frainteso anche nello studio di Maria De Filippi. Anche perché lui è comunque un uomo del tutto indipendente. Ogni tanto si regalano un viaggetto da soli oltre a un weekend insieme.

