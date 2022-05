Uomini e Donne Maria De Filippi preoccupata per Ida Platano. È successo nella puntata di oggi. Una reazione a sorpresa visto che ieri il cavaliere tarantino si era presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. Poi aveva invitato Ida Platano a ballare insieme una romantica canzone e lei aveva accettato visibilmente imbarazzata. Una situazione che sembrava presagire un lieto fine invece oggi la situazione si è di nuovo capovolta.



Riccardo ha raccontato cosa è successo durante l’ultima esterna. “La cena è andata bene, sono i giorni a seguire. Ho preferito interrompere, non la sento da tre giorni forse circa. Sembra di aver ripreso da dove abbiamo lasciato, ti ho detto viviamoci il momento, non ci sto più in queste discussioni, invece di viverti il momento stavi lì a puntare il dito”. Parole che non sono passate inosservate.





Secca la risposta di Ida: “Ho poche cose da dirti, io racconto la mia versione, tu non hai rispetto per gli altri, andiamo in questa cena ci raccontiamo, mi avvicino, lo accarezzo, sentimenti tu non ne hai, hai bisogno del bene e dell’amore degli altri”. E Riccardo: “Pensavo di trovare una persona diversa, non sei cambiata affatto, hai sempre una parola negativa”.



In campo in favore di Ida è scesa anche Maria De Filippi che ha detto allarmata: “Non sta bene se trema così, è dettato dalla rabbia e dal nervosismo, lei si sente ferita e usata”. Poi Ida ha continuato ad attaccare: “Vergognati per quello che mi hai detto, al telefono mi hai detto non me ne frega dei tuoi sentimenti, tu non senti niente. Mi volevi fare impazzire, non ci arrivi”.



Contro Riccardo si è scagliata anche Tina Cipollari. “È un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo”. “Sei un farabutto” ha tuonato Tina rivolgendosi direttamente a Riccardo, che era rimasto da solo a centro studio. Poi ancora Tina: “Conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te”.



E ancora: “L’hai invitata a uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa. Invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato. Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa”.

