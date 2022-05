Nuova bufera su Ida Platano. E stavolta non c’entrano le dinamiche legate a Uomini e Donne, bensì alla sua partecipazione al programma Verissimo. Sì, avete capito proprio bene, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sarà protagonista anche nello studio di Silvia Toffanin e sul web non si sta facendo altro che parlare di questo. Inevitabilmente sono arrivati diversi commenti degli utenti, che hanno iniziato a criticare pesantemente la dama. Parole davvero forti e dure nei suoi confronti.

In attesa di capire cosa dirà Ida Platano a Verissimo, nella puntata di Uomini e Donne del 25 maggio, Riccardo Guarnieri si è presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. E una volta che l’uomo ha finito di fare la sfilata ha chiamato a sorpresa sulla passerella Ida Platano, chiedendole di ballare insieme una romantica canzone: la dama ha accettato visibilmente imbarazzata. Ma vediamo adesso cosa sta succedendo in rete.





Uomini e Donne, polemiche per presenza Ida Platano a Verissimo

Se a Uomini e Donne il suo percorso è sempre abbastanza turbolento, anche a Verissimo non ci saranno momenti facili per Ida Platano. Tutti ascolteranno con grande attenzione le sue parole, ma è bastato solamente l’annuncio della trasmissione di Silvia Toffanin per scatenare il putiferio. Questo suo stare al centro dell’attenzione non sta proprio piacendo ai telespettatori, che hanno iniziato a paragonarla all’amica Gemma Galgani. Anzi, per alcuni la starebbe anche superando in peggio.

Ed è stato il sito Blasting News a pubblicare alcune frasi contro Ida Platano, apparse sul web subito dopo l’annuncio di Verissimo. Ecco il parere di alcuni internauti, che potranno assistere alla sua intervista sabato 28 maggio: “Con la notizia di Ida a Verissimo possiamo dare ufficialmente conclusa l’era di Gemma, che quindi può entrare nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre”, “Ida Platano ospite a Verissimo. Ormai è diventata peggio di Gemma Galgani, non ce la toglieremo mai di torno”.

Verissimo ha invece annunciato così la presenza di Ida Platano: “Lei è una delle donne più amate del trono over di Uomini e Donne. Sabato, per la prima volta a Verissimo, Ida Platano”. E ora non resta da fare altro che attendere la messa in onda della puntata del 28 maggio per comprendere cosa rivelerà alla Toffanin. Inevitabilmente parlerà di Riccardo Guarnieri e presumibilmente anche della dama torinese Gemma Galgani.

