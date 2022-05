La puntata di mercoledì 25 maggio Uomini e Donne è stata dedicata quasi interamente alla sfilata dei cavalieri, ai quali è stato chiesto di vestirsi in modo seducente per far cadere ai loro piedi le varie dame. E, come spesso accade, Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno attirato l’attenzione. Tra loro continua il tira e molla. Nelle precedenti puntate Maria de Filippi ha chiesto se il cavaliere vuole tornare con la dama bresciana, ma lui non ha saputo rispondere. E a quel punto Ida Platano ha perso le staffe mandandolo a quel paese: “Rispondi e basta, vai a fare in c**o, mi ha fatto esaurire, sono talmente esaurita, mi ha fatto perdere il controllo”.

Il cavaliere non appena la sua ex è uscita dallo studio ha affermato: “Mi sembra eccessiva come reazione, esagerato arrabbiarsi così”. “L’unica cosa che ho fatto durante il ballo è chiederti scusa perché non voglio metterti in difficoltà, adesso mi stai attaccando perché non ti ho risposto, mi dispiace che ti sto mettendo in difficoltà, il mio silenzio non significa non c’è una risposta”, ha detto Riccardo Guarnieri a Ida Platano che ha risposto così: “Ho accettato le scuse, ti ho detto non è mai troppo tardi, non riesco più a capirti neanche io, gli ho dato quella risposta che aspettava”. Il cavaliere ha ribadito: “Non sono venuto qui nel cercare di riconquistarla”.





Riccardo Guarnieri UeD dona rose rosse a Ida Platano

Nell’occasione della sfilata dei cavalieri, Riccardo Guarnieri si è presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. E una volta che l’uomo ha finito di fare la sfilata ha chiamato a sorpresa sulla passerella Ida Platano, chiedendole di ballare insieme una romantica canzone: la dama ha accettato visibilmente imbarazzata.

Riccardo Guarnieri ha subito notato l’imbarazzo della donna che non si sarebbe mai aspettata questa sorpresa: “Sei imbarazzata?”, chiede il cavaliere e lei risponde positivamente: “Si non lo posso nascondere…”. Quindi il cavaliere ha consegnato il mazzo di rose rosse a Ida Platano, un gesto inaspettato che ha emozionato il pubblico in studio e quello a casa. Ormai pare evidente che tra i due sia scoccata nuovamente la scintilla dell’amore, tanto che anche Armando Incarnato l’ha fatto notare: “È stata una bella dichiarazione d’amore…”

Una volta finito questo bellissimo momento Riccardo Guarnieri ha ripreso la parola spiegando ai presenti il motivo di questo gesto nei confronti di Ida Platano, con la quale vorrebbe riprovarci: “Per me era l’idea di un invito a cena…Sai…Si va a bere, e poi, e poi…” Questo gesto è piaciuto particolarmente anche a Gianni Sperti, che non ha certo mai fatto mistero di fare il tifo per loro: “È stato bellissimo…”.

Clicca qui per il video di Riccardo Guarnieri e Ida Platano

“Ora te lo dico”. UeD, Maria De Filippi top su Riccardo Guarnieri. Non poteva restare muta