A Uomini e Donne ancora tra i protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Da quando il cavaliere tarantino è tornato in studio, quasi ogni giorno monopolizza l’attenzione: o perché parla e discute con la dama bresciana o perché cerca di conoscere altre dame. Di recente ha ricevuto un due di picche da Gloria Nicoletti. Ha iniziato a conoscerla, poi all’improvviso ha deciso di troncare la relazione. Quando poi ha riprovato a riallacciare il rapporto è stata lei a dire di no, anche perché sta conoscendo il cavaliere Fabio.

Anche Maria De Filippi è stata particolarmente dura con Riccardo Guarnieri. La conduttrice è apparsa abbastanza seccata dal comportamento del cavaliere: “Scusa Riccardo, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci? Mi ricordava la redazione che hai detto per tre volte ‘no’ a lei. Hai chiuso anche tu, non vedo perché ti devi arrabbiare perché ora chiude lei. A te va male con una e con l’altra e ti riviene in mente Gloria! Cosa vuoi? Sembri un uomo a cui scappa una donna e la rincorre perché scappa. A 20 anni si fa così Riccardo”.





Riccardo Guarnieri UeD, Ida Platano perde la pazienza

Nella puntata di martedì 24 maggio di nuovo al centro dello studio Riccardo Guarnieri che ha ballato con Ida Platano. Quindi Maria de Filippi ha chiesto se vuole tornare con lei, ma il cavaliere non ha saputo rispondere. E a questo punto Ida Platano ha perso le staffe mandandolo a quel paese: “Rispondi e basta, vai a fare in c**o, mi ha fatto esaurire, sono talmente esaurita, mi ha fatto perdere il controllo”. Il cavaliere non appena la sua ex è uscita dallo studio ha affermato: “Mi sembra eccessiva come reazione, esagerato arrabbiarsi così”.

“L’unica cosa che ho fatto durante il ballo è chiederti scusa perché non voglio metterti in difficoltà, adesso mi stai attaccando perché non ti ho risposto, mi dispiace che ti sto mettendo in difficoltà, il mio silenzio non significa non c’è una risposta”, ha detto Riccardo Guarnieri a Ida Platano che ha risposto così: “Ho accettato le scuse, ti ho detto non è mai troppo tardi, non riesco più a capirti neanche io, gli ho dato quella risposta che aspettava”. Il cavaliere ha ribadito: “Non sono venuto qui nel cercare di riconquistarla”.

Quindi arriva la reazione di Marco, il cavaliere con cui Ida Platano ha iniziato una conoscenza: “Tutto premeditato, ha ottenuto ancora una volta quello che voleva lui, tanto non la vuoi si è capito”. Intanto la dama bresciana è stata messa in guardia dal cavaliere che sta frequentando: “Ti devi svegliare”. Ma Ida Platano decide di chiudere con il suo corteggiatore: “Non riesco a sentire nulla e mi dispiace davvero”, che le ha fatto un rimprovero: “Dirlo un po’ prima era meglio, aveva ragione Tina”. La dama ha ammesso il suo sbaglio: “È colpa mia, mi sono data del tempo e fatta un sacco di domande, non voglio che pensi che ti ho usato, mi assumo tutte le colpe”.

“Ora te lo dico”. UeD, Maria De Filippi top su Riccardo Guarnieri. Non poteva restare muta