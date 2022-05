Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Ma questa volta per lui ci sono solo critiche sia da parte del pubblico che di Maria De Filippi. Il tutto prende inizio con un confronto con Gloria Nicoletti, la dama che ha colpito in positivo il pubblico proprio perché riesce a tenere testa al cavaliere tarantino. Inoltre lei stessa ha ammesso di non aver sentito nulla quando ha parlato con Riccardo Guarnieri nei giorni scorsi. Ora sta conoscendo il cavaliere Fabio e ha intenzione di continuare così il suo percorso, togliendo così a Riccardo la possibilità di riprovarci.

Tuttavia Riccardo Guarnieri insiste e non perde le speranze. Lei si dice felice del fatto che lui abbia compreso gli errori fatti durante la loro brevissima conoscenza. Nonostante ciò, fa notare che ormai “è tardi”. Il cavaliere prosegue mostrandosi testardo e, a detta di Fabio, anche presuntuoso. E allora Riccardo Guarnieri fa capire di essere convinto del fatto che Gloria Nicoletti provi ancora qualcosa. Questo lo avrebbe capito attraverso alcuni sguardi di lei, prontamente smentiti. A questo punto prende la parola Gianni Sperti: “Tu adesso non ti devi inventare le cose, perché non sei capace a incassare un due di picche”.





Riccardo Guarnieri UeD ripreso anche da Maria De Filippi

A detta dell’opinionista, Riccardo Guarnieri non riuscirebbe ad accettare il fatto che lei non ha alcuna intenzione di riprovarci e così si inventerebbe sguardi e altre situazioni mai esistite. “Sono una persona intelligente, se mi sono spinto è perché ho visto degli sguardi”, continua il cavaliere. A dire la sua ci pensa anche Maria De Filippi, la quale fa presente che più volte alla redazione Gloria ha detto che non le interessa più nulla di Riccardo Guarnieri che, però, insiste: “Se mi sono spinto, è perché vedevo qualcosa”, ribadisce. E allora tocca alla conduttrice riportare sulla terra Riccardo Guarnieri apparendo abbastanza seccata dal suo atteggiamento.

“Scusa Riccardo, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci? Mi ricordava la redazione che hai detto per tre volte ‘no’ a lei. Hai chiuso anche tu, non vedo perché ti devi arrabbiare perché ora chiude lei. A te va male con una e con l’altra e ti riviene in mente Gloria! Cosa vuoi? Sembri un uomo a cui scappa una donna e la rincorre perché scappa. A 20 anni si fa così Riccardo”. Maria De Filippi evidenzia un altro particolare: infatti di recente Riccardo Guarnieri ha espresso una bella opinione su Federica Aversano.

Nel frattempo si riaccende anche lo scontro con Ida Platano. La dama si dice delusa dal fatto che Riccardo Guarnieri addirittura ora, non solo le nega il saluto, ma che non riesce neanche a fare il suo nome. Il cavaliere ha preso questa decisione dopo essere stato accusato di illuderla con i suoi atteggiamenti. Quindi Riccardo Guarnieri lascia lo studio perché non riesce a trattenere le lacrime sentendo la canzone Fai rumore di Diodato, un brano che evoca un ricordo speciale per entrambi. Subito dopo, esce anche Ida Platano che va a cercarlo dietro le quinte. Con Fai rumore in sottofondo, i due ballano insieme al centro studio.

