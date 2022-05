Tina Cipollari è stata assente per qualche giorno da Uomini e Donne. La storica opinionista non era presente in studio e i telespettatori se ne sono accorti anche perché sono mancate le sue battute pungenti in alcuni momenti del dating show condotto da Maria De Filippi. Alla base della sua assenza motivi personali, ma si è trattato di pochi giorni, quindi Tina Cipollari è nuovamente tornata in studio anche perché è una colonna portante di Uomini e Donne.

Tina Cipollari è ormai diventata un personaggio fondamentale nello show, non soltanto per le marachelle con Gemma Galgani, con la quale battibecca appena ne ha l’occasione, ma anche per le sue analisi, quanto più smaliziate possibile, sulle coppie che si seggono in studio. Mentre Gianni Sperti rappresenta la parte romantica del duo di opinionisti, spetta alla Cipollari quello di dubbiosa e sospettosa.





Tina Cipollari UeD attaccata da Rossella Intellicato

Appena è rientrata in studio dopo l’assenza Tina Cipollari ha ripreso a martellare i protagonisti del programma senza concedere nulla a nessuno, così come è nel suo stile sempre abbastanza schietto e che non lascia spazio ai fronzoli. In molti la amano e la apprezzano. C’è anche chi non ne condivide i modi. Tra questi ultimi spicca uno storico volto della trasmissione di Maria De Filippi, l’ex tronista Rossella Intellicato, la quale, dopo aver visto l’ultima puntata dello show, si è scagliata contro Tina Cipollari: “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c…o!! #tinacipollari”.

È quanto ha scritto in una Instagram Stories Rossella Intellicato che il pubblico di Uomini e Donne ricorda per il percorso fatto sul Trono Classico assieme a Ludovica Valli. Per lei non ci fu un finale a lieto fine, con tanto di petali e baci: in compenso ci furono parecchi alterchi verbali sia con l’altra tronista che con Tina Cipollari. Evidentemente Rossella ha ancora il dente avvelenato nei confronti dell’opinionista, nonostante siano passati anni dalla sua esperienza nel programma.

Rossella Intellicato non ha digerito l’atteggiamento che Tina Cipollari ha avuto con Pinuccia, l’anziana signora di Vigevano protagonista delle dinamiche del Trono Over. Da settimana Tina Cipollari e Pinuccia si attaccano reciprocamente, pungolandosi con botta e risposta al vetriolo. Non di rado, al termine dei battibecchi, l’anziana finisce in lacrime. E durante la puntata del 26 maggio è andato in onda l’ennesimo sconto tra le due donne. Scontro visto da casa da Rossella che tifa evidentemente per Pinuccia. Al momento Tina Cipollari non ha risposto alla polemica di Rossella Intellicato.

