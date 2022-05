Fine settimana di matrimoni l’ultimo di maggio, soprattutto per calciatori ed ex protagonisti di UeD. Ma uno in particolare è stato per i diretti interessati e gli invitati una doppia festa: il sì e poi il ‘gender reveal’. Francesca Zaccagni e Vittorio Parigini si sono giurati amore eterno e svelato il sesso del loro primo bebè.

Il nascituro, ma forse dal cognome della futura mamma qualcuno lo ha già intuito, sarà cuginetto del bebè che aspetta Chiara Nasti da Mattia Zaccagni. Francesca è infatti la sorella del calciatore della Lazio, mentre il futuro papà è l’attuale centrocampista del Como.





Francesca Zaccagni Vittorio Parigini matrimonio e sesso del primo bebè

Solo una settimana fa, infatti, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno rivelato di aspettare un maschietto. Hanno affittato lo stadio Olimpico di Roma: hanno accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega festa organizzata dalla sorella di lei ed ex tronista di UeD Angela Nasti per comunicare il sesso.

Poi, pochi giorni dopo, tutti a Rimini per il matrimonio di Francesca Zaccagni e Vittorio Parigini. Una festa davvero speciale e soprattutto “doppia”. Proprio nel giorno del loro “sì”, infatti, i neo marito e moglie hanno scoperto il sesso del loro bebè e hanno voluto rendere partecipi anche tutti i loro invitati.

È un fiocco rosa: dunque è in arrivo una cuginetta per il figlio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, che attraverso una Storia di Instagram ha mostrato a tutti i fan il fatidico momento del gender reveal party. Si sa anche l’iniziale del nome scelto per la bambina di di Francesca Zaccagni e Vittorio Parigini: “L”. Auguri, doppi!

