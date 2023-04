Fabrizio Corona, dove eravamo rimasti? L’ex paparazzo oggi imprenditore digitale con alle spalle un matrimonio finito con la modella Nina Moric e una miriade di storie con belle donne e – stando a quanto da lui riferito – con qualche maschione, sta per cambiare vita. E chi non sogna di farlo? Come dire, almeno una volta nella vita?

In passato Fabrizio Corona si è imposto all’attenzione dell’opinione pubblica per la sua attività di paparazzo condizionata però da pesanti vicende giudiziarie. Oggi, tuttavia, per lui si prospetta un’avvincente, stimolante e sicuramente molto impegnativa nuova avventura professionale e personale. Indovinate un po’? Si butta in politica. Avete letto bene.

Fabrizio Corona in politica, ecco il suo ruolo

La notizia che gira in queste ore è presto detta. L’avvocato penalista di Catania Giuseppe Lipera ha dichiarato: “Annuncio che Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista del movimento popolare catanese“. La corsa è quella allo scranno più alto della cittadina siciliana e il legale spiega così il motivo della sua scelta: “Fabrizio Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano”.

L’ho seguito da lontano, da sempre – ha aggiunto l’avvocato Lipera, candidato sindaco alle elezioni di maggio – e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Fabrizio Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai servizi sociali del Comune di Catania“.

E Fabrizio Corona cosa dice al riguardo? Questo il suo pensiero sui politici del recente passato: “Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio dell’ex deputato Di Maio che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Oggi esistono le idee e soprattutto chi ci mette il cuore e chi fa le cose per il giusto”.

Poi in una delle sue ultime story su Instagram fa una domanda all’avvocato Lipera: “Il diritto che cos’è, avvocato?”. La risposta del candidato sindaco del “Movimento popolare catanese” è la seguente: “Io non credo al diritto, credo alla giustizia”. E crede pure in Fabrizio Corona: “Penso che sarà il consigliere comunale che prenderà più voti a Catania” le sue parole in conferenza stampa. Chissà se il suo pronostico troverà il consenso sperato. Voi che dite?

