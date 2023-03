Ha confessato tutto a Belve, il programma Rai condotto da Francesca Fagnani; ha raccontato di una storia con Fabrizio Corona e di avere simpatia per Silvio Berlusconi perché molto amico di Marta Fascina. Una puntata, quella che andrà in onda stasera 7 marzo destinata a far parlare parecchio. La passione per Corona sarebbe scoppiata dopo un incontro in aeroporto. Alla domanda della conduttrice se fosse innamorato di Corona rivela: “sicuramente ero invaghito, sì”. Alla domanda se l’amore fosse ricambiato, risponde: “Ti direi di sì.”



E la conduttrice insiste: “Ma quindi è amicizia o amore?”, “Un ibrido” afferma il chirurgo svicolando. “Ma si è sentito in competizione con Nina Moric o con Belen?”, ribatte la giornalista. “Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. E ancora: “Però non c’è mai stato un rapporto d’amore reale, fisico, o si?”. E a quel punto lui chiude il discorso: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma… cose nostre”. E sui suoi attuali rapporti con Corona, ammette: “Ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

Leggi anche: “Vuole divorziare”. Chiara Ferragni e Fedez, la notizia più dirompente: “Sta malissimo”





Giacomo Urtis a Belve: “Intimità con Fabrizio Corona”



A parlare così è Giacomo Urtis, il chiacchierato chirurgo dei vip famoso per la sua storia con il Ken umano Rodrigo Alves, finito nell’occhio del ciclone per la sua trasformazione degli ultimi tempi. “Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”, aveva isposto il nuovo Giacomo Urtis all’utente che gli chiedeva se avesse intenzione di cambiare sesso.



In passato il chirurgo dei vip si era sottoposto a diversi interventi chirurgici per modificare il suo aspetto estetico. “Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo”, aveva raccontato all’epoca il nuovo Giacomo Urtis.



Le confessioni poi non erano finite. Rivela di essere un elettore di Forza Italia : “Simpatizzo per Berlusconi e sono molto amico della Fascina”. E di non sapere quanto guadagna. “Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana”. “D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto”. “Mio padre è fatto così… è come il padre di Britney Spears!”.