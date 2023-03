Chiara Ferragni, fuori la verità di Fabrizio Corona. Dal grande finale di Sanremo 2023 ad oggi sui Ferragnez si è davvero sentito di tutto. Crisi coniugale che sembrava essere stata risolta, ma questo fino a quando Fabrizio Corona non ha pensato di rivelare a tutti la situazione attraverso il proprio canale Telegram.

La verità di Fabrizio Corona sui Ferragnez. L’ex re dei paparazzi ha pensato di rilasciare alcune dichiarazioni che ribalterebbero la situazione sentimentale tra l’imprenditrice e il rapper italiano. Queste le parole di Corona espresse attraverso il canale Telegram: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

La verità di Fabrizio Corona sui Ferragnez: “La vicenda è complessa…”

Ma le dichiarazioni di Fabrizio Corona entrano ancor più nel dettaglio: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”. L’ex re dei paparazzi ha dunque risposto a un dilemma che continua ad attanagliare i numerosissimi fan della coppia che, dalla bufera avvenuta sul palcoscenico dell’Ariston, hanno nutrito alcuni sospetti circa la reale riconciliazione tra i due.

Una verità, quella di Fabrizio Corona, che ovviamente non può che spiazzare: infatti dal loro ritorno a Milano, i Ferragnez hanno sempre più diminuito le apparizioni social. Fedez, inoltre, non ha nascosto un’espressione alquanto provata senza dimenticare il fatto sulla balbuzie che secondo alcuni potrebbe essere ricondotta a una problematica emotiva dovuta al periodo di crisi che sta attraversando insieme alla moglie. Non ultima la foto condivisa sui social quando Chiara Ferragni mostrando i piccoli Leone e Vittoria ha scritto: “La mia vita in una foto“.

Una situazione che nonostante le prime battute di ripresa continua a disorientare il pubblico italiano di fan che davanti a una reale conferma da parte dei diretti interessati, potrebbe seriamente restare sorpresa. D’altronde sono stati in molti a domandarsi il motivo della “buca”, da parte di Fedez, durate la presentazione della terza stagione di Lol. Nessuna presenza di Fedez in conferenza stampa dello show e questo senza alcuna motivazione fornita dal rapper. Non trovate che tutto questo suoni strano?