Si torna a parlare di Chiara Ferragni e Fedez e della presunta crisi che li avrebbe travolti, dopo il Festival di Sanremo. In seguito alla partecipazione alla kermesse musicale e alle polemiche scaturite dal bacio di lui a Rosa Chemical, con tanto di imitazione di un rapporto sessuale all’Ariston, c’è stato un distacco nella coppia. In tanti avevano pensato ad una montatura per far parlare di loro. Tutto sembrava essere rientrato grazie ad un’immagine di lei, che aveva pubblicato la sua mano intrecciata a quella del rapper.

Poi il buio è tornato ad essere predominante e ci sono ancora dubbi su cosa stia succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimo non ha potuto smentire la crisi pubblicamente nemmeno nelle scorse ore, infatti non si è presentato alla conferenza stampa di Lol – Chi ride è fuori. Non sono stati svelati i motivi della sua assenza e sono anche circolate delle voci che farebbero riferimento a problemi di salute, accusati dal 33enne. E adesso è stata l’imprenditrice digitale a compiere un altro gesto ambiguo.

Chiara Ferragni, Fedez e la presunta crisi: l’ultimo gesto di lei

I fan attendono da giorni foto di coppia di Chiara Ferragni e Fedez, che possano smentire definitivamente la crisi. Ma ciò che è successo invece nelle ultime ore fa trasparire ancora una volta tanta preoccupazione negli ammiratori dei Ferragnez, che temono possano rompere definitivamente in futuro. Certo, il comportamento di queste ultime ore e la foto della co-conduttrice di Sanremo 2023 non fa dormire sonni tranquilli. Vediamo cosa ha fatto e soprattutto cosa ha scritto, dato che ha ignorato il coniuge.

La Ferragni ha postato uno scatto dei figli Leone e Vittoria e ha commentato: “La mia vita in una foto“. Quindi, ha puntato l’accento sui due bambini escludendo Fedez. Quindi, non c’è stato un definitivo chiarimento su ciò che starebbe succedendo intorno alla coppia. Lui è in rigoroso silenzio, lei è molto attiva ma non fa accenno al marito. Tenuto conto però che le voci allarmanti si stanno diffondendo con sempre maggiore frequenza, è probabile che tra non molto entrambi spieghino come stiano realmente le cose.

Nei giorni scorsi Fedez è apparso balbuziente, infatti ha avuto difficoltà a esprimere a parole i suoi concetti. Se non ci dovessero essere problemi fisici alla base del disturbo, potrebbe essersi trattato anche di una sua problematica emotiva, a causa della crisi con Chiara.