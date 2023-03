Adesso c’è davvero preoccupazione su Fedez, che è completamente sparito. E soprattutto i fan sono rimasti senza parole perché non ha preso parte ad un appuntamento professionale molto importante. In queste ore era atteso in una conferenza stampa significativa, ma purtroppo si è assentato senza dare spiegazioni ufficiali. Non ci sono state giustificazioni sulla sua mancata presenza e c’è stata solamente una dichiarazione da parte della conduttrice Serena Dandini, che però non ha sciolto tutti i dubbi.

E ora il timore che stia succedendo qualcosa di spiacevole sta aumentando a dismisura. Fedez è sparito ancora una volta e stavolta c’è chi pensa che Chiara Ferragni non c’entri proprio nulla. Tra i due sembra essere tornato il sereno e alcuni hanno anche ipotizzato che fosse stata tutta una messinscena per fare il cosiddetto hype, ovvero per stare al centro dell’attenzione. Ma tralasciando questo aspetto sentimentale, andiamo a scoprire cosa ha riferito il sito Today e quale potrebbe essere la motivazione di questa scomparsa pubblica.

Fedez sparito ancora una volta: cosa sta succedendo

Nella giornata di giovedì 2 marzo Fedez si è assentato alla conferenza stampa di Lol – Chi ride è fuori. Sparito dalla circolazione improvvisamente, il rapper originario di Milano non ha presenziato davanti ai giornalisti e Dandini ha esclamato: “Ci segue da lontano“. Alcuni si aspettavano un suo videocollegamento ma c’è stata la delusione totale del pubblico, che non lo ha visto comparire. E Today ha rivelato quale potrebbe essere una delle cause che hanno provocato questa assenza forzata del cantante.

Non è da escludere che ci siano stati degli impegni lavorativi, che gli hanno impedito di partecipare alla conferenza, ma c’è anche la possibilità che ci siano dei problemi di salute che l’abbiano bloccato. Basti pensare che alcuni giorni fa, durante un suo intervento, ha balbettato e sembrava in difficoltà, quindi subito è scattato l’allarme. Ora si aspettano delucidazioni o eventuali chiarimenti ufficiali proprio dal marito di Chiara Ferragni. Fino a quel momento, la preoccupazione regnerà sovrana.

Un po’ di giorni fa, per smentire le voci su una crisi coniugale, Chiara Ferragni aveva dato pubblicamente un messaggio di pace. Infatti, la nota imprenditrice milanese aveva pubblicato una foto di due mani intrecciate: la sua a quella del marito ovviamente.