“Giù le mani!”. Fedez, la prima foto dopo la bufera Sanremo 2023: un segnale forte sulla crisi con Chiara

Fedez rompe il silenzio dopo la bufera a Sanremo 2023. Edizione più che fortunata in termini di ascolti quella del Festival della musica italiana, ma anche quella più chiacchierata di sempre. Le pagine di gossip hanno finalmente messo a tacere le voci sulla presunta rottura dei Ferragnez e dopo la foto di Chiara Ferragni, anche il rapper ‘ci mette del suo’.

Fedez rompe il silenzio e pubblica la prima foto dopo la bufera del bacio. Rosa Chemical che ancheggia vicino Fedez, poi il bacio al centro del palcoscenico dell’Ariston: quante volte avete avuto modo di guardare quelle immagini? Infatti nelle ultime settimane non si è parlato di altro se non dell’urlo allo scandalo che avrebbe potuto condurre verso conseguenze decisamente sfavorevoli per le sorti dei cantanti.

Fedez rompe il silenzio e pubblica la prima foto dopo Sanremo 2023

L’esperienza di Sanremo 2023 per i Ferragnez si è rivelata una prova molto difficile da superare. Infatti stando ad alcune indiscrezioni messe in circolo da settimane, i genitori di Leone e Vittoria sembravano essere davvero vicini al capolinea. La notizia della crisi di coppia ha messo in allarme i fan, ma di recente ci ha pensato Chiara Ferragni a dare pubblicamente un messaggio di pace. Infatti nelle scorse ore, la nota imprenditrice milanese ha pubblicato una foto di due mani intrecciate: la sua a quella del marito ovviamente.

Uno scatto che se da un lato ha tranquillizzato i cuori in allarme dei fan, dall’altro ha fatto cantare vittoria all’amore. Ma oggi anche il rapper ha voluto dare un segnale ‘forte’ di ripresa: sul profilo Instagram del cantante ecco di nuovo comparire immagini di vita quotidiana, proprio come i fan sono sempre stati abituati a vedere. Una foto di Vittoria e Leone dolcissima sulla bacheca di papà Fedez e la didascalia: “I miei Royal babies”, con tanto di cuore e coroncina.

I piccoli di casa travestiti da Carnevale nei panni della Regina Elisabetta e di una delle sue guardie ha ovviamente conquistato il cuore dei fan nel giro di poche ore. Insomma, in casa Ferragnez sembra essere tornato a splendere il sole: l’armonio familiare è stata ripristinata e mamma Chiara e papà Fedez avranno sicuramente riflettuto a lungo su aspetti intimi che per una coppia tanto forte come la loro non potevano che rivelari risolvibili, nonostante gli attacchi degli hater subiti nelle ultime settimane.