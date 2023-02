Chiara Ferragni e Fedez, fine della storia? Una foto pubblicata nelle ultime ore sul profilo social della nota imprenditrice e mamma di Leone e di Vittoria metterebbe definitivamente a tacere le voci sulla rottura di coppia con il marito Fedez.

Chiara Ferragni pubblica una foto con Fedez. Finisce così un capitolo di coppia che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan. Dopo le vicende avvenute sul palcoscenico di Sanremo 2023, sono state tante le voci che davano i due coniugi prossimi a una decisione definitiva, eppure la situazione sembra essersi ribaltata nel giro di poco tempo, lasciando tirare un sospiro di sollievo a quanti stavano iniziando a intravedere il capolinea.

Leggi anche: “Li hanno beccati”. Chiara Ferragni e la crisi con Fedez, le foto fanno crollare tutto





Chiara Ferragni pubblica una foto con Fedez: la smentita ufficiale della crisi di coppia

Chiara Ferragni ha messo a tacere le voci sulla presunta crisi di coppia rendendo pubblico uno scatto decisamente loquace. Nella storia condivisa su Instagram si distinguono chiaramente due mani che si intrecciano. L’ennesima prova, dunque, dopo quella dello scatto di marito e moglie seduti al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a Milano, che porrebbe fine alla questione crisi, per aprirne un’altra sulla veloce ripresa della relazione dopo il polverone sollevato alla luce dei fatti avvenuti davanti alle telecamere del Festival della musica italiana.

E a tal proposito, in merito alle accuse di atti osceni in luogo pubblico a carico di Fedez e Rosa Chemical, la decisione della procura di Imperia porrebbe fine anche a questa ulteriore vicenda. Secondo quanto appreso, la decisione è caduta sull’archiviazione del caso relativo ai due cantanti, perché il gesto dei due non ricadrebbe nel reato. Ma oltre questo, ad animare le vicende sanremesi, anche l’episodio che ha tirato in ballo Blanco.

Come ormai è noto, il cantante si è lasciato andare a uno scatto d’ira distruggendo le decorazioni floreali poste sul palcoscenico. Sul caso ha preso parola la madre dell’artista, Paola Lazzari in collegamento con lo studio televisivo di La Vita in Diretta: “Trovo fuori luogo questa cosa. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento”, e ancora: “É sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente“.