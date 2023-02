Chiara Ferragni e Fedez, la situazione sentimentale della coppia più chiacchierata del momento continua tenere banco. Così mentre nelle ultime ore fioccano polemiche (ancora) sul monologo che la web influencer ha tenuto a Sanremo. Un monologo che se secondo Selvaggia Lucarelli sarebbe stato copiato, per alcuni utenti delle rete non racconterebbe tutto. Si legge infatti come: “Ilgrande assente, nel messaggio di Chiara Ferragni dal palco dell’Ariston, è il privilegio. Perché al di là della retorica (abbondante) di donna, madre e bambina insicura, futura donna, madre e imprenditrice di successo, è sul privilegio che forse avrebbe dovuto dire qualche parolina”.



“È nata in un contesto borghese, ha frequentato la Bocconi, ha un corpo conforme, è bella, ha avuto opportunità che molte donne non hanno e certo, non gliene si fa una colpa. Ma quando hai l’opportunità di mandare un messaggio a milioni di altre donne schiacciate da discriminazioni, gender gap e carico di cura, e vuoi fortissimamente parlare a loro e assurgere al ruolo di rappresentante di lista, non basta la sfilata Dior con le scritte degli hater e la letterina rivolta a te stessa bambina”.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi risolta? A cena insieme al ristorante



Parole che sono state condivise da molti utenti. Parole alle quali Chiara Ferragni non ha risposto, preferendo concentrarsi su altro: Alberto Dandolo infatti ha dato un colpo forse mortale alle voci di crisi con Fedez, postando una foto in cui Chiara e il cantante cenano al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a Milano. Solo i Ferragnez, uno accanto all’altra, con il cantante che appare rilassato, per niente preoccupato o accigliato.



La foto ha fatto immediatamente il giro delle rete e scatenato i commenti. “Ma scusate.. non che io lo ami particolarmente, ma vorrei chiedervi che scoop sarebbe… I due non hanno mai fatto dichiarazioni ufficiali di essersi lasciati… Hanno solo non postato più foto insieme… Ma davvero la gente crede che i social rispecchino la realtà? Hanno cambiato linea comunicativa”.



E ancora: “Lei ora è sempre molto social e lui meno, stop. Vengono derisi perché prima erano un’ unica cosa un marketing, un marchio.. ora hanno cambiato… Ma la loro vita è altro e forse stanno dicendo questo… Lo scoop sarebbe lei a cena con un altro, o viceversa… Così è solo vita vera Vs finta vita dei social”. Per molti la crisi sarebbe stata montata ad arte, che sia vero?