Dal bacio di Rosa Chemical in poi non c’è stata pace per Chiara Ferragni e Fedez; voci di crisi sempre più forti e poi parziali passi indietro. E ancora: silenzi su Instagram e chiacchiere di una separazione ad un passo. Ora sulla questione interviene anche Francesco Oppini. L’ex gieffino figlio di Alba Parietti ha raccontato la sua verità a Oggi è un altro giorno, dove da inizio anno ricopre il ruolo di opinionista. Poche ore prima a dar3 una versione dei fatti era stato il settimanale Cosmopolitan.



“Qualcosa deve essere successo in casa Lucia-Ferragni. Ed è chiaro a tutti che non è una questione di gelosia di Chiara, ma un discorso più complesso di rispetto, di sapersi fare da parte, di essere una comparsa e non sempre il protagonista”. Tuttavia se sui social la situazione fa pensare ad un momento non limpidissimo tra i due, nella vita reale risultano diversi avvistamenti insieme.

Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti insieme al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi sul lago d’Orta. Inoltre l’influencer è tornata ad indossare la fede dopo che quest’ultima era scomparsa facendo gridare i fan alla crisi nera. Ad una situazione in via di normalizzazione crede anche Francesco Oppini che si è sbottonato dicendo: “È tutto a posto, è tutto a posto”. Parole delle quali Bortone ha chiesto spiegazioni. E ancora: “Le fonti non si dicono. Sì, beh qualcosa è successo si è visto c’erano anche dei filmati”.



Più netta la versione di Stefania Orlando: “Beato chi ci crede scusa Francesco, secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez”. Intanto nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con Selvaggia Lucarelli. In una storia su Instagram scrive: “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a sé stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?”.



Secondo Lucarelli Ferragni avrebbe preso in prestito, per così dire, un discorso preesistente. Parole che fanno seguito a quelle che ancora echeggiano sul monologo pronunciato a Sanremo dall’influencer. “Quando mi hanno detto, molto prima che lo dichiarasse, che il monologo Chiara Ferragni se lo sarebbe scritta da sola (cioè col suo manager, che poi è la stessa cosa) ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato di lei: ha un orizzonte emotivo, professionale e culturale che non va oltre le sue ciabatte Gucci”.