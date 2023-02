Finalmente si fa un po’ di chiarezza sulla vicenda a dir poco nebulosa di Fedez e Chiara Ferragni. In queste ore infatti, sono emersi dei dettagli molto succosi riguardo la presunta crisi tra i due. Nessuno sa con certezza se davvero Chiara e Federico si trovino in crisi, anche se sono i dettagli prendere questa vicenda così assurda e per certi versi anche veritiera. Le ipotesi chiaramente, senza una linea comune condivisa, o semplicemente un segnale dei due, stanno prendendo il volo.

In questi giorni se ne sono state dette di ogni, ma qual è la verità tra loro? Sono in crisi o no? Tutto è iniziato nel periodo di Sanremo, poi c’è stato il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical e lì le cose sono precipitate. Ma è davvero bastato così poco, nel caso, per mandare in crisi i Ferragnez? Nel caso, ci sarebbe senza dubbio qualcosa dietro, o una crisi più profonda che è sfociata soltanto dopo quel gesto. Sembra che da questo momento in poi, le cose tra Fedez e Chiara Ferragni si siano quasi interrotte.

Fedez e Chiara Ferragni, ecco come stanno le cose

Ma è così davvero? Il giovane artista milanese è (quasi) sparito dai social, concedendosi solo uno sfogo ai danni di Mario Giordano e al suo Fuori dal coro. D’altro canto la Ferragni è sempre stata piuttosto attiva (come sempre verrebbe da dire), come se niente fosse cambiato dopo Sanremo. L’unica cosa certa è che i due hanno chiesto ad Amazon Video una pausa nelle riprese della serie” The Ferragnez 2”.

Si sa con certezza perché Amazon ha fatto slittare di fatto l’uscita per una chiara richiesta dei protagonisti. Poi sembrava tutto superato quando i due sono stati pizzicati a cena nel ristorante dello chef Canavacciuolo. Crisi rientrata? Niente affatto, sembra infatti, secondo Vanity Fair, che i Ferragnez siano separati in casa. Secondo la rivista e le sue fonti infatti: “Fedez dormirebbe sul divano di casa, in attesa di una riconciliazione”.

In effetti nelle ultime storie di Fedez, il giovane rapper era a casa mentre inveiva con Mario Giordano. Il suo volto è risultato a dir poco turbato e triste. Uno sfogo che ha fatto molto adirare l’artista e che di conseguenza ha dato spettacolo in tv, soprattutto per Mario Giordano che ha utilizzato quel video per un po’ di sana polemica.

